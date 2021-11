Autisme er en af de mange områder, som skal forbedres

DEBAT.

Af Zitta Mogensen (K), Kommunalvalgskandidat i Vallensbæk for Det Konservative Folkeparti

Mange familier med børn med autisme venter over to år fra der er mistanke om autisme, før de får en udredning. Kommunerne får ikke henvist børnene hurtigt nok – og det forhindrer dem i at få den hjælp de har behov for i tide.

Voksne autister løber panden mod muren, fordi autisme kan være svært at opdage hos voksne og fordomme slører billedet.

Børn med autisme har tre gange så stor risiko for at blive tvangsfjernet som andre børn. Ofte bliver

deres autistiske træk tolket som mistrivsel – andre gange ender det med en anbringelse, fordi familien ikke fik rette hjælp og støtte i tide.

Mange autister og deres familier oplever at ”falde mellem to stole”, når det er uklart om de skal have hjælp. Det kan skyldes uklar ansvarsfordeling mellem region og kommune – og det kan skyldes den såkaldte opgaveglidning fra region til kommune.

Jeg vil arbejde for bedre samarbejde til gavn for personer med autisme. Og vi skal have fokus på at forebygge anbringelser af børn og unge med autisme.