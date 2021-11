Almene boliger og ”Mini Ishøj”

Søren Wiborg (S), Socialdemokratiet i Vallensbæks borgmesterkandidat. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Søren Wiborg (S), Socialdemokratiet i Vallensbæks borgmesterkandidat

En konservativ kandidat spurgte nedladende i en Facebookdialog, om Socialdemokratiet ønsker et ”Mini Ishøj”, idet S går til valg på flere billige almene boliger.

En nedladende og skamfuld kommentar om en mangeårig samarbejdspartner. Det var reelt Ishøj, som med sin fremstrakte hånd i 2007 sikrede Vallensbæks overlevelse som selvstændig kommune.

Socialdemokratiet ønsker et Vallensbæk, der også kærer sig om egne borgere i livets kriser – dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed m.v. Men også ældre borgere, som gerne vil bo i Vallensbæk, når huset bliver for stort. Yngre borgere, som skal starte på en ungdomsuddannelse og gerne vil blive boende i kommunen. Hertil har vi foreslået at 25 % af et NYT lejlighedskompleks skal være billige almene ældre-, familie- eller ungdomsboliger. Det er det Vallensbæk Socialdemokratiet ønsker.

Derfor støder den konservative holdning til almene boliger også beboere i de fire almene boligafdelinger, som Vallensbæk i dag råder over. Borgmesteren mener, at han har gjort tilstrækkeligt ved at opføre 23 almene boliger om året i sin borgmesterperiode. Det er Socialdemokratiet ikke imponeret over. Kommunen har pligt til at sikre ordentlige og billige boliger i et større omfang, end det hidtil har været tilfældet.