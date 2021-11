Allan Orland (NB): Det nytter ikke at bekrige hinanden

Allan Orland (NB) er et af syv nye ansigter i kommunalbestyrelsen i Brøndby i de kommende fire år. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I de næste fire år er Nye Borgerlige med Allan Orland repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Brøndby. Hans fokus er rettet mod de områder, hvor de forskellige partier kan blive enige om retningen

Af Robert Hendel

Selvom partiet kun har én stemme ud af 19, vil Allan Orland (NB) forsøge at få så stor indflydelse som muligt.

De øvrige partier kommer dog ikke til at opleve de helt store revolutionære holdninger. Det kommer man ifølge Allan Orland ikke nogen vegne med. I stedet vil han forsøge at samarbejde om de områder, hvor partierne er enige om retningen.

– De andre i kommunalbestyrelsen ved godt, hvad Nye Borgerlige står for, så der er ingen grund til at spille smart, siger Allan Orland.

Derfor vil han se, hvor han kan få størst mulig indflydelse i det kommunalpolitiske arbejde i Brøndby.

– Det gør man netop ikke ved at bekrige hinanden. I erhvervslivet har jeg haft succes med at komme med små ting hen ad vejen, som kan forbedre tingene. Det tager jeg med ind i politik, forklarer Allan Orland.

Den nye mand i kommunalbestyrelsen lægger ikke skjul på, at hans hjerte banker for beskæftigelsespolitikken, og det er også dér, han føler, at han kan gøre den største forskel. Blandt andet vil han trække på sit netværk fra erhvervslivet.

– Jeg har været med til at opbygge virksomheder i mange år, så jeg tror, at jeg kan bidrage med at få flere virksomheder og dermed skattekroner til kommunen, siger 55-årige Allan Orland, der til daglig er direktør i en international virksomhed.

Han har indtryk af, at borgmester Kent Max Magelund (S) gerne vil lytte til ham og den øvrige opposition, selvom Socialdemokratiet sidder på et absolut flertal.

– Umiddelbart opfatter jeg ham som en meget samarbejdsvillig mand, og det er også den opfattelse, jeg har fra andre, der har siddet i kommunalbestyrelse med ham, fortæller Allan Orland.

Han har derfor en god mavefornemmelse frem mod det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen i december.

– Jeg har prøvet at lægge billet ind på beskæftigelsesudvalget. Med mere end 20 år som direktør har jeg noget at bidrage med til det arbejde, der foregår der, siger Allan Orland.

Bliver det ikke til en plads i beskæftigelsesudvalget, vil Allan Orland gerne være medlem af Kulturudvalget i Brøndby. Her håber han, at han kan være med til at der kan komme mere fokus på den kultur, der ligger uden for idrætsområdet.

– Jeg kunne for eksempel godt tænke mig en lille jazzfestival, hvor vi inddrager kulturhusene og foreningerne i arbejdet, lyder det fra Allan Orland.