3 gode idéer til selvforkælelse og selvpleje

SPONSORERET INDHOLD: Hvis der er noget, der er vigtigt, så er det, at du nogle gange sørger for at forkæle og pleje dig selv. Specielt hvis du lever en forholdsvis travl hverdag, så er det rigtig rart med et afbræk en gang imellem. Men hvordan forkæler og plejer du egentlig dig selv?

Forkæl din hud med en ansigtsbehandling

Der er ikke noget end babyblød og velplejet hud. Derfor er det en rigtig god idé at forkæle din hud med en ansigtsbehandling. Det er ikke sikkert, at det er noget, du plejer at gøre for dig selv, men faktisk er det en rigtig god øvelse at prioritere det noget oftere.

Du kommer helt sikkert ud efter en ansigtsbehandling og føler dig rigtig afslappet og godt tilpas. Derfor er det bestemt værd at prøve. Det er en god måde at komme ned i gear på, samtidig med du forkæler din hud.

Prøv sugaring og slip for barbering

Er du nogensinde træt af at barbere ben? Der går hurtigt meget tid og besvær med barbering, hvis du foretrækker glatte ben, arme eller bikinilinje. Hvis du har lyst til at prøve noget nyt og samtidig slippe for barbering, så er det en mulighed at prøve sugaring.

Sugaring er en hårfjerningsbehandling, der fjerner dine hår ved hjælp af en stuetempereret sukkermasse. På den måde bliver dine hår fjernet med roden, så du slipper for jævnlig barbering.

Sugaring er f.eks. til at finde på Østerbro i København.

Giv dine negle en fin farve

Hvis du er en type, der elsker nylakerede og flotte negle, så er en manicure i ny og næ også en rigtig god form for selvforkælelse. Det giver dig et lille boost, når du kommer ud af en salon med rigtig fine negle i en sød farve. Derfor er det også en god idé at prioritere.