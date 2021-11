3 anderledes måder at investere i aktier på

SPONSORERET INDHOLD: De fleste forbinder det at investere i aktier med at købe nogle aktier, vente på, at de stiger i værdi, og så sælge dem igen. Men vidste du, at der findes andre måder at investere på også – måder, hvor du faktisk hverken køber eller sælger aktier?

Synes du, at ovenstående lyder spændende, kan du passende læse med her, hvor vi introducerer tre anderledes måder at investere i aktier på – eller tre alternativer, om man vil.

CFD’er

Det første alternativ til almindelig aktiehandel er CFD-handel. CFD’er er et værdipapir, der ikke giver ejerskab i et aktiv, men i stedet består af et syntetisk værdipapir, der følger prisen på et andet aktiv. Køber du f.eks. en CFD i Pandora, ejer du således ikke en Pandora-aktie, men derimod en kontrakt, der følger kursen på Pandora.

CFD’er er særligt interessante, hvis du gerne vil shorte aktier. Her kan du nemt gøre det ved at indgå en CFD-kontrakt med en modpart, der tror aktiekursen vil stige, mens du som shorter selvfølgelig forventer, at den vil falde. Derudover er CFD’er også attraktive, hvis du er interesseret i at geare dine investeringer, da CFD’er giver mulighed for at geare investeringen langt højere, end du ellers er vant til med almindelige aktier.

ETF’er

Andet alternativ er ETF’er. En ETF kan i virkeligheden bedst sammenlignes med en investeringsforening, og ETF’en består derfor også af en række aktier, som du alle investerer i ved blot at købe den enkelte ETF. Et eksempel herpå kunne være, at du er interesseret i at investere i det danske C25-indeks. I stedet for at skulle købe alle aktierne en for en, kan du i stedet købe én ETF, der dækker over alle aktierne. Du sparer dermed både masser af tid og energi, og også en masse handelsomkostninger i form af kurtage.

Futures

Tredje og sidste alternativ er til almindelig aktiehandel er handel med futures. Når du handler med futures, køber eller sælger du ikke aktien her og nu, men indgår i stedet en aftale om at købe eller sælge aktien på en fremtidig dato til en i forvejen aftalt pris. Afhængigt at, hvordan kursen så udvikler sig i den mellemliggende periode, vil den ene part opnå en gevinst på denne future, mens den anden part vil opnå et tilsvarende tab. Futures er derfor særligt interessante for investorer, der har behov for allerede nu at kende en købs- eller salgspris på et fremtidigt tidspunkt.