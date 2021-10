Vores ældre skal have faste hjælpere

Debat

Af Vagn Kjær-Hansen (SF) Kommunalbestyrelsesmedlem og genopstiller i Brøndby

Når min mor fortæller om sit daglige besøg af hjemmehjælpen, er hun glad, når det var en af dem, hun kender. Så ved de, hvad hun gerne vil have, de gør. Det er også rart at få besøg af en, hun kan tale med, om andet end lige det hun skal have hjælp til.

Andre dage er det en ny hjælper som dukker op, ”og så gør de det nogle gange helt forkert, og jeg må fortælle dem, hvordan det skal være,” som min mor siger.

Jeg tror, at mange har det som min mor, når de skal have hjælp af kommunen. Det er bedst, når det er kendte ansigter, som kommer og hjælper. Det gælder både hjemmehjælpen og på plejecentrene.

Derfor er det en af mine mærkesager her til kommunalvalget i Brøndby. Jeg synes ikke, vi kan være bekendt, at de ældre skal føle sig utrygge, hvis der hele tiden er nye ansigter, der skal stå for plejen.

Fast og kendt personale i ældreplejen kan sikre mere tryghed for de ældre, fordi de ansatte kender de behov, som den enkelte måtte have.

Faste medarbejdere letter også arbejdspresset for de ansatte. Det er lettere at løse opgaverne i ældreplejen, hvis man på forhånd ved, hvad der forventes. Hvis man kender hjemmet og ved, hvor man skal finde de ting, der skal bruges.

Kendt personale øger kvaliteten. Har man som hjælper aldrig set den pågældende borger før, er det altså ikke let at vurdere, om for eksempel et sår er blevet bedre eller værre. I værste fald kan man overse alvorlige symptomer, fordi man ikke ved, at de er nye.

Endeligt tror jeg, det bliver lettere at rekruttere nyt personale, hvis man får mulighed for at have gode relationer til dem, man skal hjælpe. Det er med til at gøre jobbet attraktivt, og det har vi brug for. I sommers manglede der nogle dage de hjælpere, der var behov for.