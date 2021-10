Viden og oplevelser live med biblioteket: Nikolaj Nørlund og Lone Hørslev

GLOSTRUP. Den 27. oktober kl. 19 kan man live på Glostrup Biblioteks Facebook-side opleve musiker Nikolaj Nørlund i samtale med digter Lone Hørslev om digte, sangtekster og samarbejdets kraft

Af Robert Hendel

Som en del af projektet Viden og oplevelser live med bibliotekerne, er der i næste uge digitalt arrangement på Glostrup Biblioteks Facebook-side. Arrangementet bygger på værdifuld erfaring fra coronanedlukningen. Seks danske biblioteker samarbejder om at sætte to spændende kulturpersonligheder stævne til en livestreamet debat om et aktuelt eller interessant emne. I foråret 2021 producerede bibliotekerne tre velbesøgte online-begivenheder.

Nu kickstarter biblioteket efteråret med en spændende samtale med musikeren og sangskriveren Nikolaj Nørlund og digter og forfatter Lone Hørslev om digte, sangtekster og samarbejdets kraft. Både Nørlund og Hørslev bevæger sig i krydsfeltet mellem musik og litteratur, og de har selv arbejdet sammen, blandt andet på nummeret ”iltmasken” fra Nikolaj Nørlunds album Alt sammen, lige nu fra 2012.

Digte kan være fyldt med rytme og musik og sangtekster kan have lyriske og litterære kvaliteter. Men hvad sker der når digtene smelter sammen med musikken? Kan musikken præge skriften i nye retninger? Og findes der en særlig kraft i at samarbejde på tværs af genre? Arrangementet vil forsøge at finde svar på alt dette og mere til.

Nørlund har af flere omgange, i sin lange musikkarriere, arbejdet med forfattere og digtere (Peter Laugesen og Naja Marie Aidt m.fl.), og debuterede på dansk i 1996 med albummet Navnløs, hvor han fortolkede Michael Strunges digte. Nørlund er nu aktuel med albummet ”Hverdag i Paradis”.

Lone Hørslev debuterede i 2001 med digtsamlingen Tak og har sidenhen udgivet både digte, noveller og romaner. Hørslev er også sanger og sangskriver, og har arbejdet i projekterne Er De Sjældne med Solvej Sandnes, Uhørt med Jesper Mechlenburg og med Mads Mouritz i gruppen Mouritz/Hørslev Projektet. Lone Hørslev er netop aktuel med romanen ”Halvt i himlen” og med musikalbummet ”Lykkelige mennesker” sammen med Mads Mouritz.

Aftenens samtale bliver live-streamet via bibliotekets Facebook-side og hjemmeside den 27. oktober kl. 19, så du kan se med hjemmefra.

Næste arrangement i rækken af Viden og oplevelser live med bibliotekerne bliver allerede den 2. november kl. 19, hvor de har sat Dorthe Nors og Malte Tellerup i stævne til en samtale om landskaber og litteratur live på bibliotekets Facebook-side og hjemmeside.

I projektet deltager Fredensborg, Slagelse, Ballerup, Lolland Gentofte og Glostrup bibliotek, og projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.