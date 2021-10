Vi vil inddrage borgerne

Debat

Af Flemming Ørhem (GB) Viceborgmester og spidskandidat for Glostrup Borgerliste

Til kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2021 havde jeg på vegne Glostrup Borgerliste fremsendt nedenstående forslag til behandling:

’Flemming Ørhem foreslår, at der for en periode af foreløbig to år nedsættes et opgaveudvalg (kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4), der i forbindelse med udvikling af området omkring Eriksvej og Christiansvej skal rådgive kommunalbestyrelsen om trafikafvikling m.v. i og omkring området. Kommunalbestyrelsen skal udpege fem medlemmer af udvalget, hvoraf et medlem, der skal være medlem af kommunalbestyrelsen, udpeges som formand for udvalget, og beboerne på Eriksvej og Christiansvej kan ligeledes udpege i alt fem medlemmer, idet beboerne på begge veje skal være repræsenteret med hver mindst et medlem. Formanden indkalder udvalget til møde når det er nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet.’

Kun Lars Thomsen fra Bylisten og Marlene Frandsen fra Liberal Alliance bakkede Glostrup Borgerlistes to medlemmer op i ønsket om denne medinddragelse af de berørte borgere i udviklingsprocessen.

Så meget – eller snarere lidt – giver kommunalbestyrelsens 15 øvrige medlemmer åbenbart for at lytte til borgerne i en meget relevant sammenhæng. Suk.