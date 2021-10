Kurt Damsted (V), Medlem af Kommunalbestyrelsen og kandidat til KV21 for Venstre. Foto: Lars Kristiansen

Vi skal have seniorbofællesskaber

Debat

Af Kurt Damsted (V) Medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse (V) og KV21 Kandidat for Venstre

Der bliver flere og flere ældre, og de lever længer. Dette giver kommunalpolitikerne problemer – også fordi blandt andet flere tidligere sygehusopgaver lægges over på kommunen. I Sundhedsloven §119 står der, at kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for ”sund levevis og etablere sundhedsfremmende tilbud”.

Realdania redegør fint for, at seniorbofællesskaber kan højne livskvaliteten for de fleste ældre. I hele Danmark bygges der flere og flere seniorbofællesskaber, og efterspørgslen er enorm.

Nu skal Brøndby kommune også på banen. Politisk ser man de menneskelige gevinster ved et sådant byggeri, som måske også vil lette nogle kommunale opgaver. Senior bofællesskaber, har så mange positive kvaliteter at tilbyde de ældre borgere: Færre egne kvadratmeter, mindre ensomhed, mere plads til fællesspisning og flere fæles aktiviteter samt mere omsorg for naboen. Fællesskaber giver livsmod-også i svære livssituationer.