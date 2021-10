Debat

Af Sonja og Preben Albrechtsen Nordfeldvej 19 2665 Vallensbæk Strand

Den gamle digter Johannes Ewald skrev om Rungsteds Lyksaligheder. Nu om stunder kunne han passende skrive om Vallensbæks Elendigheder.

Ovennævnte titel stammer ikke fra en bog. Men muligvis kan vi om nogle år skrive et større bogværk om de forfærdelige år, vi gennemlever her i Vallensbæk. Vidt forskellige kraner i alle størrelser og farver flagrer rundt i himmelrummet over os, store tunge lastbiler tumler i jordplan, og gravemaskiner støjer og mudrer hele terrænet til. Kommunen ændres med hast, mens støj, uro og usikkerhed breder sig.

Som borgere i dette epicenter af forfærdelige forandringshændelser må vi efterhånden erkende, at sund fornuft ikke længere råder, og vi er overladt til en ond skæbne. Hvad vi oprindeligt havde forventet og set frem til i vores velplanlagte villakvarter her bag ved bageren med Det Gyldne Brød var rolige, afdæmpede forhold fri for verdens larm. Men enhver form for idyl er fjernet af disse katastrofale byggeplaner, der mildest talt ramponerer alt eksisterende.

Men hvis vi skal overleve med knækkede hussokler og som hele mennesker, må vi i det mindste beskytte os under disse voldsomme, skadelige arbejdsprocesser. For at imødegå trafikulykker og andre ubehagelige hændelser på vores veje, må vi i det mindste kræve parkeringsforbud langs den ene side af vejene, men optimalt på begge sider.

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at alle beslutninger om forandringer i vores område, er blevet truffet hen over hovederne på os. Vi må insistere på at blive informeret løbende om alle de ændringer, der berører os i vore boligområde. Det kan i det mindste hjælpe på vores tilstand af magtesløshed.