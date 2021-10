VallensbækListen – Erik Kærgaard: Vi tiltrækker jo ikke ’ressourcestærke’ borgere

Erik Kærgaard ønsker byudvikling, der tiltrækker borgere, som bidrager til udviklingen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Vallensbæklistens primære fokus er at få stoppet den byudvikling, som et stort flertal har stemt for de seneste år. Den tiltrækker ikke de ressourcestærke borgere, som politikerne lover, mener de

Af Jesper Ernst Henriksen

Når Erik Kærgaard skal forklare sine synspunkter, tager han udgangspunkt i et citat fra borgmester Henrik Rasmussen, der til Altinget sagde:

– Hvis vi begynder at bygge tæt beton, tror jeg også, at det går galt her.

Det er netop, hvad der er sket, hvis man spørger VallensbækListen.

– Det bliver godt nok beklædt med murstensskaller, men det er ligegyldigt. Vi mener, det er ved at gå galt, siger Erik Kærgaard.

Han peger blandt andet på Dagmarhave, som han mener ligger alt for tæt på S-toget.

– Beboerne kan jo nærmest række hånden ud og sige goddag til lokomotivføreren på S-toget, siger han.

I samme interview sagde Henrik Rasmussen, at han primært ønskede ejerboliger. Det er de nye lejligheder teknisk set også – de er bare ejet af pensionskasser, der lejer dem ud, og det tiltrækker ikke ressourcestærke borgere.

– Der er allerede mange tomme lejligheder, som ikke er blevet udlejet. Det er en katastrofe af rang. Derfor er det uklogt at fortsætte den form for udbygning. Det er en katastrofe af rang. Kigger man på indtægtsstigningen over de seneste 10 år, ligger Vallensbæk absolut lavest på hele Vestegnen. I de samme 10 år er Vallensbæks udgifter til kontanthjælp vokset med 505 procent. Det er jo ikke i villakvartererne, det er vokset. De tilflyttere, vi kan få til udlejningsbyggeri, det er ikke ressourcestærke tilflyttere, siger Erik Kærgaard.

Mere kvalitet

I stedet mener VallensbækListen, at der skal udvikles kvalitet, så det bliver mere attraktivt at flytte til Vallens-

bæk.

– VallensbækListen vil arbejde for at skabe et rigtigt bysamfund med flere byfunktioner og mere byliv, siger Erik Kærgaard og nævner blandt andet en biograf, en koncertsal, uddannelsesinstitutioner eller butikker ud over dagligvarebutikker.

– Man kan ikke købe et par sko eller en pæn skjorte i Vallensbæk, så skal man til en af nabobyerne, siger Erik Kærgaard.

Særligt det nye butikscenter omkring stationen er han kritisk overfor:

– Vallensbæk har ingen hyggelige byrum, der leder tanken hen på, at vi bor i en by. Som det er nu, har vi, selv i centrale dele af kommunen, ikke engang et fortov at gå på. Og vi har landets dårligste bycenter, der kun består af to parkeringspladser. Centret er så u-attraktivt og huslejen så høj, at butikkerne ikke vil placere sig der, siger arkitekten.

Han peger på butiksarkaden ved Solrød Station, når han skal pege på et vellykket butiksområde i en mindre forstad.

VallensbækListen ønsker også mere kvalitet på de kommunale serviceområder.

– Vi har den højeste klassekvotient på Vestegnen, vi bruger færrest penge på daginstitutioner og ældreområdet per indbygger. Det er sådan nogle ting, som folk kigger på, når de skal vælge, hvor de vil flytte hen, siger Erik Kærgaard.

Erik Kærgaard Alder: 72 år Bopæl: Vallensbæk Strand Beskæftigelse: Forsker inden for rationelt byggeri og byplanlægning Tre mærkesager: Kommunens udvikling – ønsker mere kvalitet og at Vallensbæk udvikler sig til et rigtigt bysamfund

Velfærdsløft – niveauet skal løftes på daginstitutioner, skoler og ældreområdet

Klima- og miljøtilpasning – vil sætte ind der, hvor vi kan afbøde virkningen af klimaforandringerne