Vallensbæk Hjemmepleje skal styrkes

DEBAT.

Af Anette Sandgren (S) og Berit Bredelund Nielsen (S), Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk

Socialdemokratiet har fået henvendelse fra borgere, der er modtagere af hjemmepleje.

Borgerne er bekymrede for arbejdsforholdene i hjemmeplejen, da de oplever et personale, der har travlt og ofte er presset i tid. Samtidig er det forskellige medarbejdere og vikarer, der kommer i hjemmet. Det er med til at øge tidspresset, at nye hjælpere skal sættes ind i opgaver og behov.

Dette har været slemt i sommer, men det har stået på over længere tid.

Den opfattelse er i tråd med de læserbreve, der har været i september måned om samme emne. Dels fra en gruppe medarbejdere i hjemmeplejen, der i et meget følelsesladet læserbrev sagde: ”Undskyld vi har for travlt”! De har stået med følelsen af ikke at have slået til. Derudover en række læserbreve fra pårørende og borgere, der ikke får den hjælp, de har behov for.

Vi politikere må spørge os selv, om medarbejdere og ledere i hjemmeplejen har de rigtige rammer at arbejde under. Kan vi som politikere gøre noget for at forbedre forholdene?

Medarbejderne skal anerkendes for deres vigtige arbejde, og de skal have medindflydelse på deres arbejdsdag. Vi vil opfordre til, at forvaltningen, repræsentanter for medarbejderne og politikere sætter sig sammen og forsøger at rette op på de nuværende problemer og finde løsninger på fremtidens udfordringer.

En løsning kunne måske være at arbejde i små teams, som har ansvar for en gruppe borgere – med inspiration fra den Hollandske Buurtzorg-model.

Socialdemokratiet vil også efter kommunalvalget arbejde for, at der bliver sat endnu mere fokus på hjemmeplejen. At der bliver set på, om der er de midler og rammer, der skal til for at løfte opgaven ordentligt for såvel medarbejdere som for borgere.