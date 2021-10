Valgprogram om vækst

Søren Wiborg er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Socialdemokratiet i Vallensbæk har fremlagt et valgprogram under overskriften vækst med respekt, der blandt beskriver, hvordan de ser på byudviklingen i de kommende år

Af Jesper Ernst Henriksen

Med lidt over en måned til kommunalvalget har Socialdemokratiet i Vallensbæk fremlagt sit valgprogram, er har fået overskriften vækst med respekt.

I valgprogrammet er der blandt andet fokus på trafikstøj, hvor partiet skriver, at Vallensbæk skal være forsøgsby nummer ét i udviklingen af nye teknologier til støjbekæmpelse. Med en slet skjult henvisning til den nu skrottede plan om boliger lang Køge Bugt Motorvejen skriver partiet:

– Det skal være slut med at udlægge støjbelastede områder til boliger. Det skal derfor være en betingelse for ny bebyggelse, at det er dokumenteret, at grænseværdier er overholdt i boliger.

Overskriften vækst med respekt henviser naturligvis til den befolkningstilvækst, som Vallensbæk har haft de senere år og som formentlig vil fortsætte de kommende år.

– Vi vil ikke afvise, at det enkelte steder kan være fornuftigt at bygge i højden, men vi skal bevare Vallensbæks særpræg, og derfor ønsker vi ikke byggerier over seks etager. Kommunens udvikling skal igen være med fokus på villaer og rækkehuse, skriver partiet.

Byudviklingen har også betydet, at befolkningssammensætningen i Vallensbæk er ved at ændre sig, så der kommer flere indvandrere og efterkommere. Det er der også fokus på i valgprogrammet.

– Vi skal ikke være blinde for, at antal betyder noget, hvis vi ikke formår at inkludere/integrere nye borgere. Socialdemokratiet foreslår, at der i samarbejde med repræsentanter for de berørte borgere udarbejdes en strategi for, hvordan vi udvikler Vallensbæk, så den sammenhørighed og gensidige lydhørhed, vi sætter pris på, bringes til at omfatte alle, og så et uudnyttet potentiale i særlige grupper kommer i spil, skriver partiet.