Valgplakater kom op

Der var kamp om de gode pladser på Hovedvejen i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Hele området. Lørdag klokken 12 kravlede de første politikere og deres frivillige hjælpere i lygtepælene. To partier har dog valgt at droppe valgplakaterne i år

Af Jesper Ernst Henriksen

Mens solen havde skinnet over Vestegnen hele formiddagen og gjorde det igen senere på eftermiddagen, kom der lige efter klokken 12 en lille byge. Om det var vejrgudernes protest mod raset med at få valgplakater op, ved vi ikke, men det var på netop samme tidspunkt, at flere hundrede mennesker i Glostrup Brøndby og Vallensbæk stod klar for at få de bedste placeringer til deres valgplakater.

De fortsatte alle sammen arbejdet gennem regnvejret, og allerede efter kort tid var de mest trafikerede strækninger, der naturligvis bliver betragtet som de bedste, plastret til med valgplakater.

Fravælger plakater

Langt de fleste partier i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk har valgt at sætte plakater op, nogle flere end andre. To partier har dog valgt helt at droppe plakaterne. Det ene er Glostrup Borgerliste, der også har sparet på øvrige tryksager.

– Det er atypisk at føre en valgkamp, uden at skulle pryde bybilledet med valgplakater. Det medgiver vi, men vi er en nystartet borgerliste, og vi ønsker at starte en ny trend. Nemlig at reducere de uanede mængder af tryksager, til gavn for alle, og til gavn for klimaet. Vi håber at Glostrup-borgerne tager rigtigt godt imod vores tiltag i valgkampen. Da det har været vigtigt for os i Glostrup Borgerliste, at vi foruden at passe på Glostrup, også passer på klimaet, og det gør vi ved at vores kampagnemateriale er stærkt begrænset, siger Frederik Frydendal-Oesten fra borgerlisten.

Samme holdning har Det Radikal Venstre i Vallensbæk.

– Vi siger nej til valgplakater, fordi det er ressourcespild, er dårligt for miljøet og ikke passer sammen med vores budskab om den grønne omstilling. Regn, blæst og graffiti ødelægger alligevel udsynet længe før valgdagen, og vi synes, at tiden er løbet fra den form for kommunikation. Derfor vil vi også gøre det lettere for Vej & Park i Vallensbæk, som bruger skatteborgernes penge, når de nedtager de andre partiers plakater efter valget den 16. november, siger Georg Roldan.