DEBAT.

Af Leif Meyer Olsen (V),Kommunalbestyrelsesmedlem i Glostrup Kommune

I sit læserbrev 29. september skriver Kirstina Tranberg, Enhedslisten vedr. Budget 2022 ” at Venstre i deres ”regeringstid har sat som mål, at det er vigtigere at have landets 5. laveste kommunalskat end et højt serviceniveau med deraf følgende reduktioner i serviceniveauet mange steder i kommunen.”

Kirstina er udmærket klar over, at Regeringen og Kommunernes Landsforening hvert år sætter rammer for, hvad kommunerne må bruge på hhv. Service/Drift og på Anlæg. Og at Glostrup i årevis har budgetteret helt op til denne grænse, som også den genopståede ”Samarbejdsgruppe” har gjort for 2022. Så selv om det skulle lykkes Enhedslisten m.fl. at hæve personskatten, så må der ikke bruges flere penge – rammen skal overholdes. Og hvis man ønsker at bruge flere penge på et område, må der nedprioriteres på andre områder.

Når Kirstina så alligevel fremturer med sådan en påstand i Folkebladet, er det så uvidenhed eller … ?