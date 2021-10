Træt af tomme vægge i hjemmet? Sådan fylder du dem ud

SPONSORERET INDHOLD: Rigtig mange af os har et par tomme, uberørte vægge i hjemmet. Du kender det måske fra dit eget hjem, hvor du har én eller flere vægge, som står helt og aldeles tomme.

Er du træt af de tomme vægge, men ved du ikke, hvad du skal gøre ved dem? I denne guide får du et par gode tips og tricks til, hvordan du kan fylde de tomme vægge ud i hjemmet.

Hæng vægur, billeder og hylder op på væggene

Tomme, hvide vægge efterlader dig med et væld af muligheder. Én af de muligheder er at pynte væggene med diverse ophæng. Du kan hænge alt op lige fra billeder, hylder, lyskilder og praktiske genstande såsom et vægur. Et vægur er et must-have, hvis du endnu ikke har et analogt ur i boligen. Udover at et vægur gør det let at tjekke, hvad klokken er, så pynter det også på en helt anden måde end eksempelvis et billede.

Mal væggene i en anden farve end hvid

Hvide vægge fremstår mere kedelige og tomme, end hvis væggene er i en anden farve. Der foreligger flere muligheder, når det kommer til at male væggene. For det første kan du male en enkelt væg i rummet i en anden nuance eller kontrastfarve for at skabe dybde i rummet. En anden løsning er at male alle væggene i et rum og helt undgå de hvide vægge for at gøre rummet mindre kedeligt at træde ind i.

Udnyt væggenes højde til opbevaring

Synes du, at dit hjem roder, og mangler du plads til opbevaring af rodet? Så kan du med fordel udnytte de tomme vægge ved at hænge højskabe eller vægreoler på, hvor du kan opmagasinere nogle af de ting, du ikke ved, hvor du ellers skal gøre af. Det er en win-win-situation, da rodet forsvinder, og væggene pyntes.