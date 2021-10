Top tre i Danmark: Gode rammer for idrætten

Vallensbæk Kommune fejrer hvert år foreninger og frivillige med en frivillig- og foreningsfest.

Vallensbæk. Vallensbæk Kommune er med i toppen i en ny undersøgelse, der stiller skarpt på idrætsforeningernes vilkår rundt om i kommunerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommunes idrætsforeninger har det godt. Faktisk så godt, at Vallensbæk indtager tredjepladsen af kommuner i landet, hvor idrætten har de bedste rammer og vilkår. Det viser en ny stor undersøgelse som Danmarks Idrætsforbund, DIF, står bag.

Resultatet glæder borgmester Henrik Rasmussen:

– Foreninger og frivillige er med til at gøre Vallensbæk til et spændende, sundt og attraktivt sted at bo. Vores idrætsforeninger er et vigtigt aktiv i kommunen, og det er afgørende, at de ved, hvor meget vi anerkender deres arbejde og bidrag til lokalsamfundet. Derfor holder vi blandt andet årligt en frivillig- og foreningsfest og uddeler frivilligpriser til dem, der har ydet en særlig indsats.

Undersøgelsen rangerer landets kommuner på en række forskellige parametre indenfor frivillighed, faciliteter, økonomi og rammevilkår samt idrætspolitik. Undersøgelsen er blevet til blandt andet via 2.628 idrætsforeningers besvarelser af spørgeskemaer. I Vallensbæk har 11 idrætsforeninger ud af 30 adspurgte svaret på undersøgelsen.

At der er rum og rammer til at udfolde det rige foreningsliv, er også en del af Vallensbæk Kommunes udviklingsstrategi, hvor et mål netop er, at det skal være nemt for borgerne i kommunen at engagere sig i lokalsamfundet.

De seneste år har idrætsanlæggene i kommunen desuden fået endnu bedre vilkår med blandt andet en ny kunststofgræsbane ved Vallensbæk Idrætscenter og anlæggelse af nye paddeltennis-baner. Kigger man lidt ud i fremtiden, kan borgerne glæde sig til at tage en ny badeanstalt og svømmehal i brug. I begge tilfælde har kommunen prioriteret at involvere brugere og foreninger undervejs i planlægningsprocessen.