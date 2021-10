Sydporten og endnu en Molbo-historie

Debat.

Af Erik Kærgaard Kristensen Kandidat for VallensbækListen

Vallensbæk Kommune har lavet en ny plan for trafikafviklingen i krydset Sdr. Ringvej / Bækkeskovvej, men det er svært at se, hvori forbedringen består. Bækkeskovvej lukkes for udkørsel til Sdr. Ringvej, men adgangen til den ikke-vedtagne Sydportbebyggelse planlægges fortsat fra Sdr Ringvej via Bækkeskovvej og nærmest i selve krydset, hvor den kommende letbane samtidig skal skifte fra Sdr. Ringvejs vestside til østsiden, og minsandten om ikke bilerne også skal skifte side i netop dette kryds. Det bliver et stort kaos, som vil resultere i trafikpropper og ulykker, ligesom i Aarhus. Og for at det ikke skal være løgn: Seancen gentager sig længere mod nord, efter S-banen, hvor Letbanen og bilerne igen skal skifte side. Det er en genialitet, som koster skatteborgerne et tocifret millionbeløb. En rigtig Molbo-løsning, som har potentiale til at blive en turistattraktion.

Planen indeholder et nyt element, nemlig at broen, der fører Vallensbæk Strandvej over Sdr. Ringvej skal nedrives og erstattes af et lysreguleret kryds. Det giver angiveligt 4000 m2 ekstra byggejord, der åbenbart også skal bebygges med det resultat, at der kommer endnu mere trafik i kvarteret.

Bækkeskovvej vil ikke få mindre trafik, fordi den ensrettes. Dels tilkommer trafikken fra Sydportbebyggelsen, dels bliver vejen for mange beboere den eneste udkørselsmulighed i det indestængte kvarter.

Kvarteret Syd for S-banen mellem Sdr. Ringvej, Vallensbæk Torvevej og Vallensbæk Strandvej får kun udkørsel til Vallensbæk Strandvej, og det vil flytte trafik fra Sdr. Ringvej til Vallensbæk Strandvej. Er det en gevinst?

En bedre løsning ville være at begrænse hastigheden på disse boligveje til 30-40 km/t, hvilket ville reducere støjen og skabe en sikrere skolevej. Samtidig bør gennemkørende tung trafik udelukkes, undtaget nødvendig ærindekørsel.

Det er på tide, at vi tager os sammen og vælger et nyt flertal, så vi slipper for disse molbo-løsninger.