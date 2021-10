Sydbank flytter 45 medarbejdere til Glostrup

Sydbank rykker 45 medarbejdere ind i denne bygning. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Sydbank flytter to afdelinger, som de har købt af Alm. Brand Bank til Glostrup. S-tog, indkøb- og parkeringsmuligheder bliver nævnt som begrundelsen for valget

Af Jesper Ernst Henriksen

Skal man i Glostrup besøge Sydbank, er det i mange år foregået på Hovedvejen lige ved Glostrup Shoppingcenter. Bankens hovedkontor og alle baggrundsfunktioner har hidtil været samlet i Aabenraa.

For cirka et år siden købte Sydbank Alm. Brand Bank og alle dens baggrundsfunktioner. To af disse afdelinger med i alt 45 medarbejdere flytter fra midten af december fra Vibenhus på Østerbro til Glostrup.

De to Sydbank-afdelinger, der flytter, er Sydbank Operations og Sydbank Direkte, som er digitale og administrative funktioner, der til daglig har digital og telefonisk kontakt med kunder og Sydbanks egne rådgivere.

Afdelingerne rykker ind i kontorlokalerne på Stationsparken 25 lige syd for Glostrup Station. Her er der folk på arbejde alle ugens syv dage fra 8 til 20, bortset fra helligdage. Derfor er lokalerne blandt andet valgt, fordi de ligger centralt i forhold til S-tog og parkeringsmuligheder, men Sydbank nævner også nærliggende indkøb og fitnesscenter som begrundelse.

– Vores medarbejdere er super digitale med telefoni, mail, chat, netmøder og support, hvorfor vi forsøger at vælge og indrette vores arbejdsadresser med værdi for den enkelte i det fysiske rum. Vi vil alle gerne være stolte af at gå på arbejde, og så er der selvfølgelig medbestemmelse på indretningen, fortæller afdelingsdirektør Joan Mai fra Sydbank.