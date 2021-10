Støjskærm ved Egeskovvej

Støjskærmen er lavere end normalt, men burde give samme effekt som en tre meter høj skærm.

VALLENSBÆK. I sidste uge blev der sat støjskærm op ved Egeskovvej i Vallensbæk. Det er en ny type, der er lavere men giver samme effekt som en høj støjskærm

Af Jesper Ernst Henriksen

På en 100 meter lang strækning langs Køge Bugt Motorvejen ved Egeskovvej i Vallensbæk er kommunen i samarbejde med Gate 21 ved at montere det hollandske firma 4Silences støjløsning, som er en ny type af støjskærm.

Det er en støjskærm, som ikke er særlig høj, men hvis effekt under optimale forhold svarer til en tre meter høj støjskærm. Vallensbæk Kommune håber, at støjskærmen kan bidrage til at reducere støjen langs stien ved Egeskovvej.

– Vi er spændte på at teste den nye type støjafskærmning. Løsningerne er testet og har vist gode resultater i Tyskland og Holland, og jeg forventer, at løsningen vil resultere i en forbedring for de borgere, der bor tættest på motorvejen ved Egeskovvej, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Der er gennemført målinger af støjen, inden skærmen blev sat op, og der vil blive gennemført støjmålinger igen efter opsætningen af skærmen, hvorefter der vil blive evalueret, i hvilket omfang støjskærmen virker ved de lokale forhold, der er ved Egeskovvej.

Ny metode

Den nyetablerede støjskærm i Vallensbæk tager afsæt i diffraktionsprincippet, som er en ny metode inden for støjreduktion. Diffraktion handler om, at lydbølgerne bøjes opad, når de møder støjskærmen, hvorved der bliver mere stille i området ved siden af støjskærmen.

Denne støjskærm monteres direkte i terrænet og gør samtidig, at man kan bibeholde udsigten og undgå at skabe et utrygt rum, der er skærmet visuelt af fra omgivelserne.

Løsningerne er testet og har vist gode resultater i Tyskland og Holland.