Stafet sætter fokus på foreningerne

Fællesskabsstafetten begyndte ved Brøndbyvester Mølle. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby har netop afholdt sin første Fællesskabsstafet, hvor en depeche over fire dage gik fra hånd til hånd i 30 af Brøndbys foreninger

Af Robert Hendel

For at hylde de mange frivillige, der er rygraden i de mange lokale aktiviteter i Brøndby, afviklede kommunen sin første fællesskabsstafet i uge 38. Her sendte borgmester Kent Magelund (S) en fysisk depeche i omløb, som i løbet af de næste fire dage skiftede hænder mange gange. I alt kom den rundt til 30 foreninger og fællesskaber i Brøndby.

Stafetten begyndte foran Brøndbyvester Mølle, hvor borgmesteren gav depechen til Møllelauget Melormene, og i løbet af stafettens første dag nåede den blandt andet også i hænderne på gågruppen Brøndby Gå-Buddies, ligesom den kom forbi Mænds Mødested, Brøndby Kunstforening og Brøndby Skakklub.

– Jeg vil gerne have lov til at takke jer, fordi I med fællesskabsstafetten er med til at sætte ekstra spot på genåbningen af Brøndbys mange gode tilbud om fællesskaber og foreningsliv.

Ifølge borgmesteren er foreningerne med til at synliggøre mangfoldigheden i Brøndby.

– I vælger at omsætte jeres personlige overskud til en indsats, der rækker ud over jer selv og gør en forskel for Brøndbys borgere, lød det blandt andet fra Kent Magelund i åbningstalen til de fremmødte ved Brøndbyvester Mølle.

Stafettens tur rundt til de mange lokale foreninger blev markeret med en festlig slutning i Kulturhuset Brønden, hvor over 100 frivillige fra byens sociale foreninger var samlet og blev takket for deres frivillige engagement.