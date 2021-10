DEBAT.

Af Erik Kærgaard Kristensen, Kandidat, VallensbækListen

Jo tættere vi kommer på valgdagen, jo længere væk rykker politikernes vilje til at vedgå tingenes tilstand.

Borgmesteren spillede således ud med et budget for 2022, som var baseret på ikke-eksisterende skatteindtægter fra beboerne i over 500 lejligheder ved Køge Bugt Motorvejen, som han vidste ikke måtte opføres. Altså et luftkastel.

Samtidigt skyder han skylden for de ikke eksisterende indtægter på de borgere, der forhindrede det ulovlige byggeri. Vi tolker det, som borgmesterens ’spil for galleriet’ og endnu et eksempel på, at de konservative mener, at landets love ikke gælder i Vallensbæk.

At børnefamilier skulle udsættes for sundhedsfaren ved at bo så tæt på motorvejen bekymrede ikke borgmesteren. TV-avisen omtalte for nyligt ny forskning, der dokumenterer, at langvarig påvirkning af trafikstøj på kun 55 dB øger hyppighed af demens. Konservative ville placere ældreplejeboliger netop der ved motorvejen.

Og udvalgsformanden for børneområdet hævder igen, at skoleelevernes afgangskarakterer i Vallensbæk placerer kommunen blandt de 25 procent bedste i landet, selvom det stadig er ønsketænkning og kun en målsætning.

VallensbækListen mener, at gode skoler er vigtige for at tiltrække gode borgere til kommunen. Navnlig med den svage økonomiske udvikling, som Vallensbæk har oplevet de sidste 10 år, hvor den gennemsnitlige personindkomststigning kun er halvt så stor, som landsgennemsnittet, jf. Indenrigsministeriets nøgletal.

Derfor er det trist, at Vallensbæk på skoleområdet kun ligger nr. 87 ud af 94 undersøgte kommuner i en stor undersøgelse, publiceret i Berlingske Tidende, 27. august. Her er netop undersøgt, om vi får noget for vores skattekroner, og konklusionen er nedslående.

Der er behov for sammen med lærerne at afsøge årsagerne, for løsningerne findes ikke ved at fortrænge problemerne.