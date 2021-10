Sølvmedaljer til atletikhold Laila Ankerstjerne, Ulla Nielsen, Linda Bagge og Lisbet Hansen var Glostrup-deltagerne på kvindeholdet, der fik sølv. Foto: GIC

SPORT. Både kvindeholdet og mixholdet erobrede sensationelt sølvmedaljer i Masters atletik holdfinale på Greve Stadion for to uger siden. Det er mere end 25 år siden Glostrup har vundet holdturnering for Masters

Af Jesper Ernst Henriksen