Socialistisk Folkeparti – Christian Skou Larsen: Kernevelfærd frem for prestigeprojekter

Christian Skou Larsen er spidskandidat for SF. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Skal Vallensbæk tiltrække nye borgere, er der brug for fokus på kernevelfærd som for eksempel en lavere klassekvotient, mener SF

Af Jesper Ernst Henriksen

Klassekvotienten i skolerne i Vallensbæk har været stigende over de seneste ti år, så Vallensbæk nu har landets næstehøjeste gennemsnitslige klassekvotient.

– På Pilehaveskolen er der 10 klasser med 27 eller flere elever. Ifølge en undersøgelse fra Rambøll er der kun 59 procent af forældrene i Vallensbæk, der er tilfredse med lærernes mulighed for at holde ro og orden i klassen. Det giver sig selv, at hvis der er 28 elever fremfor 24, som vi foreslår som maksimum i nye klasser, så kommer der til at være mere støj. Især de svage elever både socialt og fagligt har brug for, at lærerne har tid og overskud, siger Christian Skou Larsen, der også foreslår flere tolærertimer i indskolingen.

Nuværende borgere

Over de seneste år er der bygget en del nyt i Vallensbæk, og der er planer om at bygge endnu mere. Ifølge SF er det de forkerte ting, der er planer om at bygge.

– De konservative vil gerne have, at vi bygger en masse og der kommer en hel masse rige til kommunen. I SF synes vi det er rigtig bekymrende, at der er nogle af de nuværende borgere, der kan være nødt til at flytte ud, fordi de ikke er rige. Hvis man bor i Vallensbæk og gerne vil Vallensbæk, så skal man have lov at blive boende. Det er vigtigt, at de ældre kan blive boende i Vallensbæk. De unge skal have mulighed for at få en ungdomsbolig. Vallensbæk skal ikke bare være for de rige. Vi skal stoppe med at bygge, bygge og bygge. Det eneste byggeri, vi skal lave, skal være for, at de eksisterende borgere i Vallensbæk kan blive boende, siger spidskandidaten.

Han er bekymret for, at yderligere byudvikling vil ske på bekostning af grønne områder.

– Vi skal værne om det, der gør, at Vallensbæk er dejlig at bo i. Det grønne er godt for dyrelivet og for klimaet, men der er også mange borgere, der synes, at det er dejligt at kunne gå en tur i grønne områder. Vi skal kun bygge det allermest nødvendige, siger han.

Kernevelfærd

SF har på landsplan kæmpet for gratis psykologhjælp til unge. Det er også en lokal mærkesag for SF i Vallensbæk, hvor man vil have udvidet den nuværende ordning, hvor unge op til 25 kan få fem gratis psykologtimer, så ordninger kommer til at gælde op til 29 år og giver ret til 10 gratis timer.

– Der er indført gratis psykologhjælp til unge, der er bare det problem, at der er 14 ugers ventetid. Hvis man får det dårligt psykisk, kan det i mange tilfælde være lige så slemt som at have det dårligt fysisk. Man kan blive invalideret af det. 10 gange vil gøre, at psykologen kender den unge bedre og dermed kan sende den unge bedre videre, siger Christian Skou Larsen.

Han kan godt pege på andre dyre beslutninger, som man kunne have undladt, for at finansiere SF’s ambitioner.

– Den nye svømmehal har indtil videre kostet 130 millioner kroner. Lad os se, om det holder. 130 millioner er mange penge, man kunne have brugt på kernevelfærd. Ishøj Svømmehal, som er ganske glimrende, ligger fem minutter væk. Hvis jeg havde børn, ville jeg da hellere flytte til en kommune, hvor børnene trives godt i skolen, end til en med en splinter ny svømmehal, siger Christian Skou Larsen.

Christian Skou Larsen Alder: 29 år, 30 på valgdagen Bopæl: Vallensbæk Strand Beskæftigelse: Jobsøgende med kandidat i socialviden­skab og psykologi fra Roskilde Universitet Tre mærkesager: Klasseloft på 24 elever i alle nystartede klasser

Mere gratis psykolog­hjælp til flere unge

Fredning af grønne området