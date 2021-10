Socialdemokratiet – Søren Wiborg: Der er brug for mere ansvar på skolerne

Det grønne område mellem Holbækmotorvejen og Vallensbækvej skal fredes som grønt, mener Socialdemokratiet. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Der er alvorlige problemer med mobning på skolerne i Vallensbæk. For at få gjort op med dem vil Socialdemokratiet have mere beslutningskompetence ud på skolerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Søren Wiborg fra Socialdemokratiet har i år meldt sig ind i valgkampen som egentlig borgmesterkandidat, selvom det kan blive svært.

– Vi har klart tilkendegivet, at hvis der kommer et alternativt flertal, så vil vi påtage os rollen. Vi vil ikke have posten for enhver pris. Vi skal ikke stilles over for nogle krav, vi ikke vil stå på mål for, siger han.

Så vil han hellere stille krav den anden vej for at pege på en konservativ borgmester.

– Hvis flertallet ændrer sig, så de konservative ikke har flertal alene, skal de spørge os, hvordan politikken skal være. Hvis vi skal pege på en konservativ borgmester, vil det koste et eller andet. Så vil vi komme med vores ønsker og se, hvor langt vi kan komme med forhandlinger. Lige i øjeblikket skal vi bruge rigtig mange argumenter, for at få indflydelse, fordi de konservative jo kan bestemme det hele alene, siger han.

Ny struktur

Over de seneste år har Socialdemokratiet haft meget fokus på mobning på skolerne i Vallensbæk.

– Forældrene oplever, at det ofte er mobbeofferet, der flytter skole og så finder mobberen bare et nyt offer. Der mangler i nogle klas-

ser ressourcer til at lave grundtrivsel i klasserne, siger Søren Wiborg.

Med ham som pennefører har kommunalbestyrelsen vedtaget flere tiltag, som skulle afhjælpe problemet. Han oplever dog ikke, at det er slået helt igennem. Derfor ønsker han en ny ledelsesstruktur på skoleområdet. Lige nu har hver skole en såkaldt distriktsleder, der både er skoleleder og leder for daginstitutionerne i området. Der er dog brug for en skoleleder, der er tættere på elevernes hverdag, mener han.

– Vi vil gerne have fjernet distriktslederen. Vi oplever, at forældre går forgæves, fordi der ikke er beslutningskompetencen hos afdelingslederne. Vi vil gerne have en model som i Solrød, hvor man fjerner laget mellem skolelederne og direktørerne. Forældrene har oplevet, at de sanktionsmuligheder, vi har vedtaget, ikke bliver taget i anvendelse, siger han.

Almene boliger

Socialdemokratiet har over de seneste fire år bakket op om de planer, der har været for udbygning. Planerne skal dog laves på en anden måde i fremtiden, hvis det står til Socialdemokratiet.

– Vi vil gribe høringsprocesserne anderledes an. Vi vil involvere borgerne på et tidligere tidspunkt og ikke vente på, at der kommer en færdig plan, og så kan borgerne møde op og vende tommelfingeren op eller ned, siger Søren Wiborg.

Derudover ønsker de sig en anden type boliger.

– Vi vil have flere almene boliger i kommunen. Hver gang vi bygger noget nyt, skal 25 procent være alemne boliger. Det kan være ungdomsboliger, ældreboliger eller fa­milieboliger, siger Søren Wiborg.

Der er dog også områder, hvor han ikke vil have bygget.

– Hidtil har vi kun bygget på gamle industrigrunde, og de fleste steder, er det blevet væsentligt pænere. I Vallensbæk Nord ligger der et stort grønt område mellem Holbækmotorvjen og Vallensbækvej. Det har vi forsøgt at få fjernet byggeretten på. Det vil de konservative ikke, så det er muligt at bygge kontor eller liberalt erhverv. Det, synes vi, er en dårlig idé. Vi så hellere, at området blev plantet til med skov, så går der en årrække, så bliver området til fredskov, og så må der ikke bygges alligevel. Så de kan lige så godt fjerne byggeretten nu, siger Søren Wiborg.

Søren Wiborg Alder: 65 Arbejde: Teamleder for genhusning i Mjølnerparken Bor: Vallensbæk Strand Tre mærkesager: Ny struktur i folkeskolen uden distriktsledere med mere lokalt ansvar

Flere almene boliger i nybyggeri

Bevaring af grønne arealer