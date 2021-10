Smitten stiger: Begrænsninger i skole og SFO

Det er muligt at blive testet i Glostrup Fritidscenter. Foto: Glostrup Idrætsanlæg

Glostrup. For første gang i dette skoleår er der nu begrænsninger på grund af covid-19 på Glostrup Skole. Corona task force mødes i morgen, for at finde ud af, om der skal ske mere i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Smitten med corona er steget voldsomt i Glostrup over de seneste uger. Derfor har Glostrup Kommune nu for første gange i månedsvis indført restriktioner på Glostrup Skole. Her foregår undervisningen nu i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning. Aktiviteter i SFO og fritidstilbud vil blive organiseret, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale, når det vurderes hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Det ærgrer borgmester John Engelhardt, at det igen er nødvendigt at gribe ind i børnenes hverdag.

– Det har jeg det frygtelig skidt med, det er virkelig synd for børnene. Omvendt er det også synd for børnene, at de bliver syge og smitter deres forældre og måske bedsteforældre. Derfor håber jeg, at endnu flere vil lade sig vaccinere, blive testet jævnligt og lige huske hygiejne-rådene med at spritte af, når man går i centeret, siger han.

Smitten bliver lige nu primært drevet de 6-11-årige. Her har der de seneste syv dage været 33 positive tests.

Ikke flere muligheder

Glostrup Kommune har ikke mulighed for at indføre strengere restriktioner, end den netop har gjort. Skal det ske, skal det godkendes fra Sundhedsministeriet.

– Der er møde mellem sundhedsminister Magnus Heunicke og partierne i morgen formiddag i Folketinget. Den specielle task force er samlet i morgen eftermiddag for at drøfte, om der er noget, man fra nationalt hold kan gøre. Problemet er jo, at covid-19 ikke længere er defineret som en samfundstruende sygdom. Dermed kan man ikke bare lukke skolerne ned og sende eleverne hjem. Skal skolerne lukkes, skal der hjemmel til fra centralt hold. Vi venter på retningslinjer og hjælp derfra, siger John Engelhardt.

Tallene torsdag eftermiddag viser, at 142 Glostrup-borgere er testet positiv indenfor de seneste syv dage. Det svarer til, at 604 per 100.000 er testet positiv, hvilket er den næste-højeste incidens i Danmark. I løbet af ugen blev 2773 Glostrup-borgere testet, hvilket betyder at over fem procent af de testede var positive, det er landets tredje højeste positivprocent. Alene tirsdag blev 33 Glostrup-borgere testet positiv.