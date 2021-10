Sejlere havde styr på de nye regler

Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. En ud af 35 sejlende, der blev kontrolleret af Københavns Vestegns Politis maritime enhed i september, fik en bøde. Resten havde styr på sikkerheden

Af Robert Hendel

En ud af 35 sejlende, der blev kontrolleret af Københavns Vestegns Politis maritime enhed i september, fik en bøde. Resten havde styr på sikkerheden ombord og de nye kystnære regler for især motordrevne fartøjer

De nye regler for sejlads inden for 300 meter fra kysten ud for Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk trådte i kraft den 15. september 2021. Reglerne siger blandt andet, at sejlende ikke må være til hinder eller ulempe for andre, når de sejler tæt ved kysten. Desuden må motordrevne fartøjer højst må sejle fem knob og skal sejle direkte til og fra stranden igennem 300-meters-zonen.

Føreren af en vandscooter fik som den eneste af de35 sejlere, som politiet kontrollerede, søfartsbøder med hjem, fordi han ikke havde bevis til fartøjet og sejlede uden lovpligtig ansvarsforsikring.