Radikale Venstre vil ophæve aftalen med Parkeringskontrol Nord

Elif Demir Gökce (RV) er spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Brøndby. Foto: Robert Hendel

Når man bor i parcelhus eller i rækkehus med privat parkering, er det dejlig nemt at parkere sin bil. Man behøver på intet tidspunkt stresse efter en parkeringsplads eller køre flere omgange for at finde en ledig plads. Desværre har vores borgere som bor i tæt bebygget område i etageejendomme ikke samme behagelighed.

Jeg har flere gange hørt af venner og bekendte, som bor i området, hvor indignerede de er over denne uberettigede forskelsbehandling. Jeg har læst på sociale medier, hvordan flere borgere i frustration skriver ”Jeg er kommet hjem fra natarbejde, hvor *f skal jeg parkere min bil?” og ”Jeg er kommet hjem fra eftermiddagsvagt, skal jeg tage min bil med op i lejligheden?”.

Siden 1. februar 2021 har Parkeringskontrol Nord udført parkeringskontrol på offentlige veje i Brøndby kommune. Parkeringsaftalen blev vedtaget med stemmerne 18-1, hvor Radikale som eneste parti stemte imod forslaget. Den nye parkeringsaftale betyder, at hvis ikke man parkerer sin bil på en lovlig parkeringsplads, får man udstedt en parkeringsafgift på 750 kroner.

Folkebladet har skrevet, at borgmesteren bemærker, at kommunen ikke tjener penge på denne parkeringsaftale med Parkeringskontrol Nord.

Spørgsmålet er, hvis pengene går lige op, hvorfor skal en tredjepart uberettiget dræne Brøndby-borgernes lommer med en pengemaskine?

Det er ligeledes kendt at parkeringsvirksomheders medarbejdere får løn efter antal udstedte P-afgifter. Dermed øger det et væsentligt incitament om at udskrive flest mulige P-afgifter til vores borgere. Når en borger får udstedt en parkeringsafgift, koster det på dagbasis 750 kroner og, årligt 273.750 kroner per bil.

Ligeledes argumenteres der for, at Brøndby kommune tidligere har godkendt en lokalplan, der åbner for, at boligselskaberne kan etablere parkeringspladser ved Mæglergårdsstien. På nuværende tidspunkt er normen 1,0 biler per husstand, og det er langt fra dækkende i dagens moderne demografiske by-fordeling.

Vi må forstå at det overordnede ansvar påhviler Brøndby kommunes politikere, hvorfor det også er vores ansvar at finde en holdbar og retfærdig løsning.

Vi må tilskynde et samarbejde med boligselskaberne, hvor den anslåede pris per parkeringsplads lyder på 30.000 kroner for en plads uden overdækning, mens en parkeringskælder vil koste 100.000 kroner, og et parkeringshus vil koste cirka 250.000 kr. Vi vil i Radikale Venstre arbejde på at få ophævet aftalen med Parkeringskontrol Nord.

I stedet vil vi finde en mere retfærdig og holdbar løsning til fordel for alle vores borgere, herunder også for dem som bor i etagebyggerierne.