Radikale Venstre – Georg Roldan: Lyt til bogernes ønsker for fremtiden

Georg Roldan er Det Radikale Venstres spidskandidat til kommunalvalget. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Radikale Venstre vil have en bedre demokratisk samtale mellem politikere og borgere. Og så vil de have færre elever i klasserne, så der er bedre mulighed for at bekæmpe mobning

Af Jesper Ernst Henriksen

Er du over de seneste år stødt på Georg Roldans navn indenfor politik i Vallensbæk, har det formentlig været i hans kamp mod byggeri på Vandgrunden i Vallensbæk Nord. Den kamp lykkedes, da kommunen fik lavet en aftale, der betyder, at der ikke skal bygges på grunden.

For Georg Roldan er det nemlig vigtigt at bevare Vallensbæks grønne områder og styrke biodiversiteten.

– Da jeg flyttede til Vallensbæk for 40 år siden, var det en meget grøn kommune. Det kniber lidt efterhånden. Ganske vist er 46 procent grønne områder, men det er jo mosen og andre områder, hvor der ikke må bygges. Der er gjort en del det seneste års tid for at styrke biodiversiteten, men der kan gøres meget mere, siger han.

Ud over vandgrunden er det blandt andet i Mosen, der kan gøres mere.

– Man kan omlægge Store Vejleå, så Den ikke går gennem søerne. Det vil give renere vand og bedre muligheder for fisk og dyreliv. Det er en idé jeg har fra Dansk Naturfredningsforening, siger den radikale spidskandidat.

Ifølge ham skal tempoet i boligbyggeriet i Vallensbæk noget ned.

– Jeg går ind for byggeri med omtanke. Det der foregår nu er byg-amok-politik. Det bliver bygget så meget, fordi man siger, at man er nødt til at have vækst. For mig at se er der grænser for vækst. Det meste af det, man bygger, er højt, tæt byggeri med de problemer, som det giver. Det er sociale problemer, problemer med kriminalitet som stofsalg. I stedet for at bygge efter at få så mange som muligt ind i kommunen, så byg efter at få noget, som folk gerne vil bo i, siger han.

Lyt til borgerne

I kampen mod byggeri på Vandgrunden oplevede Georg Roldan, at det var svært at trænge igennem som almindelig borger.

– Man skal lave politik sammen med borgerne. Det betyder ikke, at fordi tre brokker sig, så skal man rette sig efter dem. Men man skal lytte til, hvad det er for et Vallensbæk, borgerne gerne vil have. Jeg taler med rigtig mange borgere, der ikke føler sig hørt. Den demokratiske samtale, der er nu, det er med kommunens foreninger. Uanset politik, så må det i sidste ende handle om at lave den kommune, som borgerne føler sig trygge i. Det gør man ved at styrke den demokratiske samtale, siger han.

Lavere klassekvotienter

Klassekvotienten i Vallensbæk er en af de højeste i Danmark. Det giver ifølge Radikale Venstre nogle udfordringer.

– Mange skriver til mig, at de synes, der er rigtig meget mobning på skolerne. Hvis man skal have et ordentligt skolevæsen, skal lærerne også have de ressourcer, der er nødvendige, for at de kan gøre noget ved det. Jeg oplever, at vi har rigtig mange dygtige lærere, der ikke har den tid, der skal til at gøre nok for trivslen i klassen. Karakterne ser meget pæne ud, men karakterer alene gør ikke et helt menneske. Man skal sænke klassekvotienten eller man skal arbejde for flere tolærertimer i de små klasser. 28 børn i en klasse er en stor opgave for en lærer alene. Så svigter man både de stærke og de svage elever, siger Georg Roldan.

Han vil også have, at man på lokalt plan arbejder for at modvirke nogle af de negative ting, der opstod efter folkeskolereformen i 2013.

– Der skal være mindre kontrol. Man bruger meget tid på at dokumentere, hvad der sker med det enkelte barn. Meget af det bliver ikke læst. Den tid kunne bruges sammen med børnene, det vil give meget mere, siger Georg Roldan.

Georg Roldan Alder: 70 år Bopæl: Vallensbæk Nord Beskæftigelse: Pensioneret skolelærer, læse- stavekonsulent og akt-vejleder (adfærd, kontakt og trivsel) Tre mærksesager: Grøn omstilling – mere plads til biodiversitet

Demokratisk samtale – borgerne skal inddrages mere

Bedre skoler med lavere klassekvotienter