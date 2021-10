Politisk samtale og sang i kirken

Lars Pilmark sørgede for musikken, da der blev sunget i kirken under sidste uges debatarrangement. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Strand Kirke lagde i sidste uge lokaler til et utraditionelt valgarrangement med både politisk samtale og sang på programmet, da syv lokale kandidater til valget i Brøndby til november kom forbi

Af Robert Hendel

Syv kandidater til det kommende kommunalvalg var i sidste uge samlet til et anderledes debatarrangement i Brøndby Strand Kirke.

Her blev samtalen styret af publikum rundt om syv borde, som lokalpolitikerne på skift besøgte for at lytte til de borgerne, de måske skal træffe beslutninger på vegne af efter nytår.

– Det skal være en hyggelig og uformel aften, hvor der er mulighed for at snakke om de ting, der ifølge borgerne rører sig i kommunen, fortalte sognepræst Elisabeth Krarup de Medeiros, da hun bød velkommen til gæsterne og de syv kandidater, Fatih Baran (EL), Poul Gaardbo (DF), Annette Reckendorph (SF), Michael R. Rugaard (K), Anette Pilmark (S), Jan Lundquist (V) og Elif Demir Gökce (RV).

Inden rundbordssnakken havde de syv kandidater fået lov til at give en kort præsentation af, hvem de var, og under rundbordssnakken var der enkelte emner, der gik igen.

– Det er vigtigt, at de mennesker, der har brug for hjælp, får besøg af den samme person så vidt muligt, så der ikke kommer en ny hver dag, lød det fra det et af bordene.

Ved et andet bord pointerede deltagerne, at personalesammensætningen på plejehjemmene var vigtig.

– Det skal være dem, der vil det, og de skal have empati, tale og forstå dansk, og der skal ikke kun være én på nattevagt, lød det.

Derudover var de enige om, at der manglede ældreboliger og seniorfællesskaber.

– Og der skal være mulighed for at blive i sit eget område, hvis man sælger sin bolig, blev der sagt.

Udover ældrecenter og fællesskaber blev der nævnt, at der mangler et lægehus, et sundhedshus i Brøndby Strand.

– Hvis man skal behandles som ældre, skal man rejse langt for at få det ordnet, sagde en af de fremmødte borgere.

Gæsterne i kirken mente også, at der skulle gøres noget ved folkeskolens afgangsklasser:

– Der skal karaktererne op på et meget højere niveau.

Samtidig var der et ønske om et øget fokus på udsatte børn.

– Måske skal støttepædagogordningen genetableres, og lærerne skal have mere forberedelsestid, fordi det også højner kvaliteten af undervisninger, som i sidste ende fører til højere karakterer, sagde en af deltagerne, der også ønskede bedre vilkår for de ansatte på børne- og skoleområdet, særligt pædagogerne.

En af deltagerne ønskede flere ladestandere til elbiler, ligesom parkeringssituationen i Brøndby Strand blev omtalt.

– I mange boligområder er der brug for flere parkeringspladser. Det må også være en kommunal opgave at sikre, at det kommer med i lokalplanerne, lød det blandt andet.

Nogle borgere ønskede også en forskønnelse af Brøndby Strand Centrum.

– Det er et sted, vi skyr. Vi ved, at det eksisterer, men vi gider ikke komme der mere, fordi det er for kedeligt, lød kritikken.

En borger mente, at Brøndby godt kunne gøre en indsats for at blive kendt for andet end fodbold.

– Det brede kulturliv er alt for smalt her i kommunen. Man har det andre steder, eksempelvis forbrændingen i Albertslund og Portalen i Hundige, hvor der foregår større, kulturelle aktiviteter. Sådan måtte Brøndby også være kendetegnet, så det ikke alt sammen handler om fodbold, blev der sagt i løbet af den ene time, som debatten varede.

Aftenen blev sluttet af med fællessang med sange fra højskolesangbogen og pianist Lars Pilmark ved tangenterne

– Er der noget, der samler folk på tværs og på trods, er det sang. I er jo inviteret på sang og samtale, sagde Elisabeth Krarup de Medeiros, inden hun lod pianisten styre sangen.