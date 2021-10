Politikere mødte spørgelystne unge

Kandidater fra fem forskellige partier og fire forskellige kommuner var til debat. Foto: UFL

GLOSTRUP. Unge for Ligeværd havde i sidste uge besøg af en række kandidater til det kommende kommunalvalg. De unge var meget spørgelystne og havde klare politiske holdninger

Af Jesper Ernst Henriksen

For anden gang på kort tid var der vælgermøde i foreningen Unge for Ligeværd Storkøbenhavn. Foreningen holder til i SFO-lokalerne på Søndervangskolen, og er en forening for unge med særlige behov. Sidste gang var det alene politikere fra Glostrup, der drøftede konkrete Glostrup problematikker. Denne gang havde UFL medlemmerne selv inviteret fem byrådsmedlemmer fra forskellige partier og kommuner til vælgermøde.

Deltagerne var Kim Drejer Nilsen (K) fra Rødovre, Peter Mikkelsen (EL) fra Rødovre, Thekla Ravn (V) fra Gladsaxe, Maja Højgaard (S) fra Brøndby samt Maria Avnskjold (SF) fra Hvidovre.

Politikerne fik fra start mulighed for på et minut, at fortælle hvad der drev dem i politik og hvad de politisk vil arbejde for i relation til unge med særlige uddannelses- og job- og boligbehov.

Første spørgsmål fra salen var, hvad politikerne vil gøre ved, at man som ”ung i systemet” oplever mange skift af sagsbehandlere. UFL medlemmerne er kede af, at skulle ”krænge sin sjæl ud” til den ene nye sagsbehandler efter hinanden. De unge mener, man som minimum må kunne forvente, at en ny sagsbehandler har sat sig ind i sagen inden et møde.

Politikerne ville alle gerne give sagsbehandlerne bedre arbejdsvilkår. Maja Højgaard (S) forestiller sig, at man kan lære noget fra sundhedsvæsnet i forhold til at overdrage viden fra én sagsbehandler til én anden. Maria Avnskjold (SF) så gerne, at socialrådgiverne igen får retten til at afgøre nogle mindre sager, så al ting ikke altid skal besluttes i visitationsudvalg. Thekla Ravn (V) fortalte, at man i Gladsaxe kører et forsøg, hvor den enkelte borger får to sagsbehandlere, for at sikre sig mere stabilitet og kontinuitet. Der var enighed om, at mange sagsbehandlere har for travlt med for mange sager.

Ønsker bedre jobs

De unge problematiserede også lange sagsbehandlingstider på hjælpemidler til varige behov, som f.eks. specialebyggede sko. Der bør i sager med varige behov eller kroniske lidelser være mulighed for faste bevillinger, så man ved, at man for eksempel to gange om året kan købe sko og få refunderet sine udgifter, mente de unge. Politikerne synes også at kontrol og dokumentation ofte betyder overadministration.

Flere af de unge i klubben har heldigvis et job, de er glade for. Men flere har også oplevet, at de ikke altid får tilbudt jobs, der matcher deres ønsker og kompetencer. Mange har også oplevet at blive tilbudt praktikpladser, men er blevet skuffet ved ikke at kunne blive fastansat efter de tre til fire måneders praktik. Politikerne anerkender, at det er et problem, at nogle virksomheder udnytter, at de kan få en gratis praktikant i fire måneder som betales af kommunen.

– Alt i alt fik de unge i klubben en god indsigt i, at al ting koster penge og at politik i høj grad er et spørgsmål om prioritering af de penge, der er i kassen. Peter Mikkelsen (EL) sluttede aftenen med en opfordring til alle om at bruge deres stemme til kommunal/ regionsvalget i november, fortæller Mogens Mathiesen fra foreningen.