Politiker for en dag: Elever snød hinanden – og klimaet

Peter Westmann lærete eleverne, hvordan politiske forhandlinger fungerer. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Elever i en 8. klasse på Skovvangskolen fik et kort indblik i, hvordan det er at forhandle politisk. Det gik ikke så godt - de fleste af eleverne forsøgte at snyde deres klassekammerater, så de fik mere chokolade

Af Jesper Ernst Henriksen

En løsning på klimakrisen kræver, at alle store lande på jorden bliver enige, og faktisk fører deres beslutninger ud i livet. Hvis et enkelt større land snyder de andre og fortsætter CO2 udledningen, så går det galt.

Med den præmis skulle en 8. klasse fra Skovvangskolen forhandle på vegne af de fire største udledere af CO2 i verden: USA, Kina, Inden og EU. De var så til FN’s Klimakonference, hvor de skulle beslutte sig for, om de ville stemme ja eller nej til aftalen. For at gøre det endnu mere interessant for eleverne, var der udsigt til chokolade, hvis de klarede sig godt i forhandlingerne. Reglerne var sådan, at hvis alle stemte ja, fik alle grupper fire pakker chokolade. Men hvis en gruppe stemte nej, fik de fem pakker, mens de andre ikke fik noget. Stemte to grupper nej, fik de tre pakker hver, stemte tre grupper nej, fik de to pakker hver, mens ingen fik noget chokolade, hvis alle stemte nej.

Det var derfor klart for eleverne, at de samlet fik mest ud af forhandlingerne, hvis de alle sammen stemte ja. Men hvis en enkelt snød de andre, ville de få end-

nu mere. Ligesom med klimaet.

Der blev forhandlet intenst mellem grupperne, men da det kom til en afstemning, stemte tre af grupperne nej og kun gruppen, der repræsenterede Indien, stemte ja.

En af elever, der stemte nej, var Cassandra Mørk.

– Vi kender hinanden ret godt. Vi tænkte ikke så meget over det med klimaet, vi tænkte bare på chokolade. Så det var meget sjovt at se, hvad folk svarede. Vi stolede overhovedet ikke på hinanden. Folk prøvede at snyde hinanden. De gik meget op i det, siger hun.

Hun var glad for lektionen.

– Det var sjovt. Det var lidt ligesom at være politiker for en dag. Jeg er ret glad for at snakke, jeg har også overvejet en advokatuddannelse, men jeg kunne godt overveje at blive politiker i stedet for, siger hun.

Som forventet

Det var Peter Westermann (SF), nuværende medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden og tidligere medlem af Folketinget, der stod for legen. Legen plejer han at lave med unge mennesker på den Højskole, hvor han underviser. Der plejer resultatet også at være, at de fleste elever forsøger at snyde hinanden. Men engagementet var det samme.

– Det gik rigtig godt. De var meget engagerede i at diskutere, hvad vi kan gøre for klimaet. De kunne godt se, hvad det rigtige var at gøre, men også dilemmaerne i at få folk til at gøre det rigtige. Det mærkede de ved, at de kunne vinde noget chokolade, siger han.

Det var for at få en refleksion i gang om, hvordan politik fungerer. Der er tillid meget vigtigt, som vi fik snakket om, siger han.

Han synes, det fungere bedre at lære elever om politik, ved at de selv skal prøve at forhandle.

– Jeg kunne godt have talt i halvanden time om, hvad vi laver i regionsrådet, men det ville de nok ikke huske ret længe. Det er min egen personlige erfaring, at det er sjovere at lave noget, hvor de selv bliver engageret. Resultatet gik, som det nu kan gå nogle gange. Men de lærte noget undervejs. Det vigtigste er at få dem til at engagere sig i nogle af diskussionerne om vores samfund. Hvis de får en erfaring for, at det er spændende og relevant, så er vi kommet langt, siger politikeren.