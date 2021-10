Pift dit hjem op med smukke lamper

SPONSORERET INDHOLD: Lamper er praktiske og uundværlige i ethvert hjem. Men lamper er ikke bare til for at give belysning. Hvis du bruger lamper rigtigt, så bliver dine lamper til en stor del af din indretning.

Der er nemlig masser af smukke lamper, som pifter din indretning op.

Brug lamper på en anderledes måde

Lamper behøver ikke altid at være noget, som du har centralt placeret i et rum for at give belysning. Nogle gange er det godt at tænke lidt i andre baner. Hvis du begynder at bruge lamper lidt anderledes, så giver det meget mere til din indretning.

Det er f.eks. en idé at tænke på helt nye placeringer, størrelser, farver, typer m.m. Det er ofte, når du prøver at gøre noget anderledes, at der opstår noget unikt.

Led af efter nogle nye lamper

Hvis din indretning trænger til et friskt pust, så er det måske nogle nye lamper, dit hjem har brug for. Når du begynder at kigge på nye lamper, så får du automatisk en hel masse inspiration. Du behøver ikke kun at kigge i butikker, som du plejer at kigge i.

Hvis du leder efter nogle unikke og smukke lamper, så er Frandsens Ball Pendler f.eks. et bud.

Klassiske designerlamper giver noget karakter til din indretning. Du får nogle klassikere, der ikke bare lige går af mode.

Kig efter brugte lamper

Nogle gange er det noget brugt, der giver allermest sjæl og stil. Hvis du savner charme og sjæl i din indretning, så er det værd at kigge efter genbrugslamper. Inden for genbrug finder du nemlig rigtig mange gode fund, som ikke er til at finde i almindelige forretninger.

Når du kombinerer nyt og gammelt, så er det, at der står noget særligt og unikt. Det er en nem og god måde at skabe personlighed på.