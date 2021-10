Piet Papageorge – Venstre: Lover kortere og sikre skoleveje

Venstre har lyttet til borgerne og vil love, at ingen børn i fremtiden bliver tvunget til at krydse Ringvejen eller Jyllingevej på vej til skole

Af Jesper Ernst Henriksen

Det officielle navn for Glostrups borgmesterparti er Venstre, Danmarks Liberale Parti. Der er da også klare liberale holdninger i den politik, som partiet fører i Glostrup.

– Der er ingen tvivl om, at vi er et borgerligt, liberalt parti. Men når det er sagt, er vi også Glostrups parti. Om der skal være en højresvingsbane det ene eller det andet sted, det handler ikke om, om man er rød eller blå. Det handler om, om man er Glostrup i hjertet og tager sig den tid, det tager at sætte sig ind i sagerne og prioritere hårdt, siger Piet Papageorge.

For ham er det vigtigt at være tilgængelig og lytte til både de andre partier, men i særdeleshed til borgerne. Han har flere eksempler på, at det har ført politiske initiativer med sig.

– Bare den seneste måned har vi fremsat et forslag om at lukke Eriksvej permanent i den nordlige ende. Det koster bare to nye færdselstavler. Jeg har lige haft en borger i røret, de er sindssygt glade. Jeg har lyttet til lokalrådet på Søndervangskolen, der inviterede mig ud. Jeg så det trafikkaos, der var derude. Jeg vidste godt, det var slemt, men jeg vidste ikke, det var så slemt. Jeg forslår en ensretning af Florasvej. Det er et eksempel på at sætte børnenes sikkerhed højest. Det giver måske længere skolevej for nogle børn, men hellere miste fem sekunder af livet, end at miste livet på fem sekunder, siger borgmesterkandidaten.

Der er dog også klare blå mærkesager.

– For eksempel skal man kunne vælge en ekstern leverandør, hvis man får hjemmepleje. Vi har et tomt fritidscenter, som jeg godt kunne se, man kunne sælge eller leje ud til for eksempel et lægehus, en privatskole eller måske et privat plejehjem. Vi behøver ikke flytte biblioteket derover, bare fordi socialdemokratiet har smidt alle de tidligere brugere ud derovre, siger Piet Papageorge, der også gerne vil være garant for en ansvarlig økonomisk politik.

– Venstre har altid haft en holdning om, at skatten ikke skal stige. Når Kasper Damsgaard siger, at skatten er urealistisk lav, men samtidig siger, den ikke skal sættes op, så er det for mig ikke særligt betryggende. Med Venstre for bordenden er man også sikker på en økonomisk politik, der hænger sammen og er ansvarlig, og hvor det, der bliver sagt, det bliver også gjort. Når Socialdemokratiet sætter sig for bordenden, bliver halvdelen af de ting, de lover, ikke til noget, for økonomien rækker ikke. Dette så vi senest ved budget 2018, som socialdemokraterne lavede, men måtte opgive inden sommerferien. Det tror jeg egentlig, at borgerne godt ved, siger han.

Skolen i fokus

Ved seneste valg gik Venstre til valg på højst 22 elever i nye 0. klasser. Det blev gennemført, og de elever går nu i 2. klasse.

– Jeg har en oplevelse af, der er mere ro i klasserne, når jeg er ude at besøge skolerne. Det giver sig selv, det gør en forskel, om der er 28 elever eller 22 elever i klasserne. Det giver mere ro og mere kontakt til den enkelte elev, siger Piet Papageorge.

Til dette valg er løftet, at ingen elever skal krydse Ringvejen eller Jyllingevej mod deres vilje på vej til skole.

– Vi har lyttet til de forældre, som ønskede transparens om indskrivningsprocessen og en kapacitetstilpasning, der gør det muligt at gå i skole tæt på sin bopæl. Nu har Venstre endelig fået forligspartierne til at indse behovet for at bygge ti nye lokaler, godt nok et forkert sted, men det løser det meste af problemet, siger han.