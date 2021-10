Nye Borgerlige – Tonny Madsen: Frit valg til de ældre giver bedre pleje

Nye Borgerlige vil gerne have flere og bedre aktiviteter for de ældre i Glostrup. De skal også have mulighed for at vælge friplejehjem, for det vil hæve kvaliteten på de kommunale plejehjem

Af Jesper Ernst Henriksen

Der kommer flere ældre i de kommende år, de bliver mere friske og klar til aktiviteter. Det skal Glostrup Kommune understøtte, mener Nye Borgerlige.

– Jeg vil gerne have mere aktivering til de ældre. De nye generationer har helt andre krav. De kommende ældre vil være mere aktive, de er mere engagerede i forskellige ting. Vi har vores gode aktivitetscenter på Sydvestvej. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik spredt aktiviteterne mere ud. Der er mange, der måske sidder lidt alene derhjemme. Det er også vigtigt at informere de ældre om de muligheder, der er, så mulighederne bliver udnyttet. Nu kommer vores klippekortordning heldigvis tilbage igen, så bliver der også mulighed for aktiviteter for de ældre på den måde, siger Tonny Madsen.

For ham fylder ældreområdet meget i det politiske program.

– De ældre har opbygget det velfærdssamfund vi har i dag. Så det er vigtigt, de får en værdig alderdom, siger Tonny Madsen.

Det skal for eksempel ske, ved at give mere frit valg. Han kunne godt tænke sig, at Glostrup Kommune arbejdede for at tiltrække et friplejehjem.

– De ældre skal have bedre mulighed for at bestemme selv. Pengene skal følge borgerne, så de kan få det bedst mulige tilbud. Med mere konkurrence mellem de kommunale og de private tilbud, så bliver kvaliteten også løftet på de kommunale tilbud, siger han.

Integration ved udjævning

Ifølge Tonny Madsen er integration et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave. Derfor skal der ikke bruges kommunale kroner på integrationsprojekter. Den bedste integration får man ifølge ham ved at blande tosprogede og danskere bedst muligt i institutioner, skoler og også gerne i boligområder.

– Det er vigtigt, at hvis indvandrere og efterkommere skal integreres, så skal de ud og være sammen med danskere. Børnene skal ud i institutioner, hvor der bliver snakket dansk. De skal gå til fritidsaktiviteter som svømning og fodbold, hvor der bliver snakket dansk. Hvis der er for mange i samme område, der har samme kultur og sprog, så er de gode til at samles. Det må de gerne, men de skal også ud at være sammen med alle os andre. Det er ikke fordi, vi har noget imod indvandring, vi vil bare gerne have, de integrerer sig og finder arbejde, siger Tonny Madsen.

Folkeafstemninger

Tonny Madsen mener, at kommunen skal mere i øjenhøjde med borgerne og lytte til deres meninger. Det kan for eksempel ske gennem bindende afstemninger. Det kunne godt blive aktuelt, når der skal vedtages store planer for udvikling af Bymidten.

– Jeg synes det er vigtigt, at borgerne bliver hørt, når man starter projekter op. Dem, der bor i et område, de kender området bedst. Det kan være alt fra nye skoleveje til nye bygninger. Vi skal ikke presse noget ned over hovedet på dem. Hvis det er et nyt byggeri, der giver meget røre i kommunen, så kunne det være interessant med en bindende folkeafstemning om det, siger Nye Borgerliges spidskandidat.

I Bymidten kunne han godt tænke sig lidt mere tryghed.

– Vi har heldigvis ikke så mange problemer på Glostrup Station. Vejen gennem Rådhusparken er meget mørk, der må gerne komme mere lys, hvis det ikke generer naboerne, slutter Tonny Madsen.