Nye borgerlige – Helle Bjerre: Der bliver åbenlyst solgt narko

Helle Bjerre er spidskandidat for Nye Borgerlige. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Der er åbenlyse problemer med handel med narkotika i Vallensbæk. Derfor skal kommunen hyre et privat vagtværn, ligesom der skal sættes tidligt ind med den forebyggende indsats i folkeskolerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Ifølge Nye Borgerliges spidskandidat Helle Bjerre, er det helt åbenlyst, at kontanter og narkotika skifter hænder på parkeringspladser rundt omkring i Vallensbæk. Derfor vil hun have et privat vagtværn, der kan dæmme op for handelen.

– Salg af stoffer er eksploderet de seneste år. Bander kommer der til stadighed flere af. Både udefra men også unge fra Vallensbæk Kommune. Meget ofte befinder de sig i og omkring indkøbscenteret. De skal væk fra gadebilledet, så den almindelige borger igen kan føle sig tryg ved at færdes i kommunen. Vi skal have erobret vores dejlige by tilbage, siger hun.

Derudover foreslår hun en stærkere indsats i Vallensbæks folkeskoler for at få færre unge til at købe stoffer.

– Jeg synes man skal sætte ind allerede i 5. klasse med nogle mentorer. Netop for at få det stoppet, før det eskalerer. Rigtig mange unge mennesker synes det kunne være sjovt at prøve. En mentor, der har mærket det på egen krop, er bedre end en politimand, der kommer ud i 8. klasse, hvor det ofte er for sent, siger hun.

Stop mobning

Efter Helle Bjerre besluttede sig for at stille op i kommunalpolitik, har hun fået mange henvendelser omkring mobning i Vallensbæks skoler. Det har hun også nogle forslag til at bekæmpe.

– Det er helt nede på børnehaveniveau, at man skal starte med at lære dem, hvordan man skal opføre sig. Det kræver en pædagogisk indsats, men det skal også komme hjemmefra. Jeg kunne også godt tænke mig flere timer med to lærere i skolerne. To lærere kan bedre opsnappe det, hvis der sker noget mobning. De kan også fange de lidt svage elever. Sådan noget som ordblindhed bliver opfanget alt for sent, siger hun.

Elever med særlige behov skal have et andet skoletilbud, hvis skolen og forældrene mener, det er bedst.

– Mange børn med særlige behov skal have mulighed for at komme i en skoleklasse der er tilrettelagt for dem. Det være sig børn med indlæringsvanskeligheder, autisme eller hvad det end måtte være. Mange specielle børn med diagnoser kan ofte ikke rumme for meget støj eller for mange personer omkring dem. De skal ikke nødvendigvis inkluderes i en almindelig klasse, siger Helle Bjerre.

Fokus på danskhed

For Nye Borgerlige på landsplan er forsvaret af danskhed den vigtigste mærkesag. Der kan også gøre mere lokalt, hvis man spørger den lokale spidskandidat.

– Danskheden og danske værdier skal tilbage i daginstitionerne. Der skal som noget helt naturligt selvfølgelig serveres svinekød. En god dansk frikadelle og svinepålæg, for at nævne et par eksempler. Det er ganske enkelt en forkert løbebane, vi befinder os på. Vi lever i Danmark, og vi skal altså ikke tage hensyn til muslimske børn. De må indordne sig under danske værdier. De dage, hvor der serveres svinekød, må muslimske forældre sørge for, at deres børn får madpakke med hjemmefra. Muslimske vaner må blive i muslimske hjem. Eksempelvis tages der ikke hensyn til indere, for hvem koen er hellig. De stiller ikke krav, men spiser alt efter, hvad der bliver serveret. Er det oksekød, nøjes de med tilbehøret, siger Helle Bjerre.

Helle Bjerre Alder: 54 år Beskæftigelse: Uddannet kontorassistent – arbejder med tal Bopæl: Vallensbæk Strand Tre mærkesager: Bekæmpelse af salg af stoffer til Børn og unge

Skolerne skal gøre mere for at modvirke mobning

Stop for mere nybyggeri – kommunens grønne områder skal bevares