Ny seng? Derfor er en boxmadras et godt valg

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du står overfor at skulle købe ny seng, er du måske blevet lidt skræmt over de voldsomme priser, som nye senge ofte har. Det er dyrt at købe en stor kontinentalseng eller en elevationsseng, som vil give dig maksimal komfort natten igennem.

Af SPONSORERET INDHOLD

Men den gode nyhed er, at også mindre kan gøre det. For hvis du er sund og rask i hele kroppen, er der ingen grund til at bruge mange tusinde kroner på eksempelvis en dyr kontinentalseng. For selvom en kontinentalseng er en rigtig god seng med høj komfort, så kan mindre komfort og en billigere seng sagtens tilfredsstille dig, der ikke har særlig behov.

I stedet kan du eksempelvis vælge en god boxmadras, som også giver dig høj komfort, men som koster en brøkdel af det, en kontinentalseng eller en elevationsseng koster.

Hvad er en boxmadras?

En boxmadras er en seng, hvor madrassen er byggen ind i rammen og bunden af sengen. Derfor får du altid en hel seng ved at købe en boxmadras, hvorimod du med andre senge ofte skal købe ramme og madras separat. Dette simple design er en af grundene til, at en boxmadras er billigere end andre senge.

Når du køber en boxmadras, får du desuden både ben og topmadras med, så du altså har et helt sengesæt, så snart din boxmadras bliver leveret. Derfor er en boxmadras også en nemmere løsning, da du ikke behøver at tage stilling til ramme, madras og topmadras hver for sig.

Med en boxmadras får du en samlet løsning, som kan tages i brug, så snart den står på dit soveværelse.

Dertil er en boxmadras også en yderst komfortabel seng, og hvis du vælger en boxmadras med en god topmadras i eksempelvis latex eller memoryskum, får du en seng, som sagtens kan måle sig med rigtig dyre senge, når det komme til komfort.