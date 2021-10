Når 65 m2 bolig bliver til 35 m2 eller måske mindre

DEBAT.

Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, Vallensbæk

Det er ganske vist. Der skal igen bygges et nyt plejehjem i Vallensbæk. Det har kommunalbestyrelsen besluttet.

Dette indlæg har sit udgangspunkt i erfaringer fra et familiemedlems tidligere bolig og ophold på plejehjemmet Højstruphave. Formålet er at videregive nogle af mine indhøstede erfaringer til brug ved udformningen af det nye plejehjemsbyggeri.

De nuværende boliger i Højstruphave er på 65 m2 og af disse er cirka 35 m2 servicearealer (fælles arealer), gangarealer, spiselokale mv. Det betyder at boligens reelle størrelse kun er på cirka 30 m2 fordelt på indgang med et lille køkken, opholdsrum og bad.

Ser vi på det frie gulvareals størrelse, skal der fraregnes den plads der optages af køkken og et fast skab.

Er der brug for loftlift og/eller to personers hjælp til forflytning af beboeren, medfører dette, at sengen skal placeres vinkelret ud fra væggen. Dette begrænser yderligere det fri gulvareal og beboernes mulighed for at indrette og bevæge sig frit i boligen. Det er altså ikke meget plads for en person, der opholder sig en meget stor del af sin tid i egen bolig.

Sagt direkte det er alt for lidt og det må gøres bedre i det nye byggeri. Jeg sender som sagt læserbrevet for at gør opmærksom på den trange plads en plejehjemsbeboer i Højstruphave har i dag og i håb om at Vallensbæk Kommune, i det nye plejehjem vil sikre beboerne mere plads og større bevægelsesfrihed i egen bolig end beboerne i Højstruphave har i dag.

Er der lovmæssige forhindringer, søg råd hos andre, der har stået i og løst en lignede situation og/eller om nødvendigt aflæg besøg hos politikerne på Christiansborg for at få sådanne forhindringer fjernet.

Og en sidste opfordring, undgå hårde flisegulve på badeværelset, byg også boliger til ægtepar og opret beboerforening med en valgt bestyrelse. Ifølge Danmark Statistiks seneste offentliggjorte opgørelse fra 2020, var der 34 personer på venteliste til en plejebolig i Vallensbæk.