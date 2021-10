Motorcykeltur vækker minder

Der var smil på, når beboerne fra Ældrecenter Hvissinge sad bag på motorcyklerne. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der var smil og god stemning, da motorcykelklubben Loud ’n’ Proud var på Ældrecenter Hvissinge for at køre tur med de ældre. Især for de demente beboere vækkede turene minder

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag var masser af store motorcykler foran Ældrecenter Hvissinge, da motorcykelklubben Loud ’n’ Proud kom forbi og gave de ældre en tur bag på deres motorcykler. Det nød de ældre i fulde drag.

– De nyder det. Vi tager det stille og roligt på deres præmisser. Hvis man mærker et lille sæt, så ved man, at man skal tage det lidt mere roligt, fortæller Bjørn Christiansen, præsident i Loud ’n’ Proud.

Han er privat kæreste med Pia Jensen, der er ansat på Ældrecenter Hvissinge. Det var hendes idé at invitere motorcykelklubben. Oprindeligt for at have nogle aktiviteter på den såkaldte klippekortsordning for mændene på plejehjemmet.

– Kvinderne kunne man hele tiden og nemt finde noget til som ansigtsbehandlinger eller kreative aktiviteter, men mændene manglede noget. Så snakkede vi om det kunne være en idé at line nogle motorcykler op ude på gangen, så vores mandlige beboere kunne gå med kolde øl og kigge på motorcykler, siger hun.

Det var hendes kæreste og hans motorcykelklub heldigvis med på.

– Det er årets begivenhed i Loud ’n’ Proud. Det handler om at tage et socialt ansvar. Det er næsten et problem, at vi ikke bliver for mange. Vi vælger dem med de store motorcykler med ryglæn bagerst, så det er behageligt for de ældre. Det er næsten ligesom at sidde i en sofa, siger Bjørn Christiansen.

Vækker minder

For beboerne på plejehjemmet vækker besøget altid minder.

– Vi har fået noget fantastiske historier ud af nogle af de demente mennesker, som vi ellers normalt aldrig får noget ud af. De fortæller, at de selv har haft motorcykel eller deres far havde motorcykel, da de var yngre. De demente lever på det i ugevis efterfølgende. Vi sætter billeder op, så de kan se sig selv, så snakken går meget længe efter, siger Pia Jensen.

De ældre, der har erfaringer med motorcykler, skulle nok sætte mændene fra motorcykelklubben på plads.

– Der har lige været en, der fandt ud af, at hun havde kørt Harley, da hun var ung. Hun skulle lige fortælle ham, der kører Harley, hvordan man kører, så det var meget sødt, siger Bjørn Christiansen.

Han og klubben er stolte af at kunne tage sig godt af de demente.

– Vi er blevet kåret til Skandinaviens første demensvenlige motorcykelklub, det er vi meget stolte af, siger Bjørn Christiansen.