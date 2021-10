Mødte Dronningen

Christoffer Zwinge mødte H.M. Dronningen til ceremoni på Københavns Rådhus. Foto: Ricky John Molloy

VALLENSBÆK. Christoffer Zwinge er udlært tømrer fra Einer Kornerup i Glostrup. Den uddannelse gik så godt, at han i forrige uge blev fejret af Dronningen

Af Jesper Ernst Henriksen

25-årige Christoffer Zwinge er en af landets mest talentfulde håndværkere. Det er han blandt andet blevet gennem sin læreplads hos Einer Kornerup A7S i Glostrup. Ved hans afgangseksamen på tømreruddannelsen fik han Håndværkerforeningens sølvmedalje, der er den højeste karakter ved afgangseksamen til svendeprøven og svarer til en karakter på mellem 11,6 og 12 på 12-skalaen.

Tirsdag den 28. september blev Christoffer Zwinge derfor fejret på Københavns Rådhus, hvor selveste H.M. Dronningen var med til at hylde ham og andre talentfulde håndværkere. Som et ekstra skulderklap for en flot indsats fik Christoffer ligeledes overrakt et legat på 7.500 kr. af Oldermand Henrik Dyssel på vegne af Københavns Tømrerlaugs Lærlinge, Uddannelse og Legatfond.

– Det er ret sjovt med lidt højtidelighed inden for byggefeltet. Jeg er virkelig glad for håndværksbranchen, fordi den er så konkret. Uddannelsen er selvfølgelig også teoretisk, men jeg elsker, at man kan røre og se tingene, man arbejder med. Der sker så meget i disse år inden for byggebranchen, så man lærer hele tiden så meget nyt ude på byggepladsen, siger Christoffer Zwinge.