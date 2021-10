Mange er glade for Brøndbys P-korps

Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Parkeringskorpsets ansatte i Brøndby får ikke løn efter det antal afgifter de udsteder. De er på fast løn. Radikale er med andre ord ude med forkerte informationer i deres kamp mod parkeringskorpset.

Meningen er ikke at P-korpset skal udskrive så mange bøder som muligt. Meningen er at de skal bekæmpe de mange ulovlige og generende parkeringer som vi har set flere og flere af i årene før 2021.

P-korpset virker, og jeg har fået mange kommentarer fra beboere i Brøndby, som er glade for P-korpsets indsats. Der er ovenikøbet nogle som beder om endnu mere kontrol, men det er der ikke planer om.

Det nærmer sig også misinformation, når Radikale Venstre taler om for få P-pladser i lokalplanen for Parkerne i Brøndby Strand. Problemet i flere af boligafdelingerne er omvendt at de ikke har anlagt de pladser som lokalplanen tillader.

Selv om lokalplan 338 med de yderligere P-pladser blev vedtaget i 2019, har nogle af boligafdelingerne endnu ikke anlagt flere P-pladser. Dengang fik de at vide, at kommunen senere ville indføre P-korpset.

Hvis boligforeningerne anlægger de tilladte pladser og det stadig ikke dækker behovet, er det min holdning at forvaltningen og kommunalbestyrelsen må hjælpe dem med at finde yderligere arealer på deres grund hvor de kan etablere P-pladser.

Det er grundejernes opgave at sørge for deres eget parkeringsbehov, ikke kommunens. Men det er naturligvis lovligt for alle at parkere på de kommunale veje og på private fællesveje, så længe man overholder skilte og parkeringsregler. Omvendt kan boligafdelingerne reservere alle parkeringspladser på deres matrikler til deres egne beboere, fordi deres veje er helt deres egne.