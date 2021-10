Løb for venskaber

Ned i knæ for at få varme i benene. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Eleverne på Vestervangskolen gik på efterårsferie med trætte ben efter løb med fokus på venskaber

Af Jesper Ernst Henriksen

Hoved, skulder, knæ og tå, knæ og tå. Sådan varmede eleverne på Vestervangskolen op til Skolernes motionsdag.

Det var dog ikke en idrætslærer, der stod foran børnene, for at få dem varme inden løbeturen. Det var skolen 9. klasser, der stod for opvarmningen.

Glostrup Skole er Red Barnet ambassadørskole. Derfor er bliver løbet til skolernes motionsdag kaldt for venskabsløbet, hvor der er fokus på at knytte bekendtskaber på tværs af skolen. Det var netop derfor, det var 9. klasserne, der stod for opvarmningen.