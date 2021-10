Sådan kommer letbanestationen på Søndre Ringvej ved Vallensbæk Station til at se ud. Hvordan Hovedstadens Letbane kommer derhen, kan du få svar på tirsdag. Foto: Hovedstadens Letbane

Tirsdag kan man møde Hovedstadens Letbane og borgmester Henrik Rasmussen på Vallensbæk Station

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvorfor skal vi have en letbane i Vallensbæk? Hvordan kommer byggeriet til at foregå? Og hvordan kommer letbanetogene egentlig til at se ud?

Alle disse spørgsmål – og flere til – kan du få svar på tirsdag den 12. oktober på Søndre Ringvej ved Vallensbæk Station i tidsrummet 14.00-17.00.

Her ruller Hovedstadens Letbane for første gang ud med både LasseFars kaffevogn og fagfolk fra Vallensbæk Kommune. Derudover kommer borgmester Henrik Rasmussen forbi fra 15 til 17 for at svare på spørgsmål.