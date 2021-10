Lægen som ikke vil grille med kontanthjælpsmodtageren

Michael R. Rugaard er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til efterårets kommunalvalg i Brøndby. Foto: Christian Fisker

DEBAT.

Af Michael R. Rugaard, Spidskandidat til kommunalvalget i 2021 for Det konservative Folkeparti i Brøndby

Man kan ikke tvinge ingeniøren og direktøren til at ville grille med kontanthjælpsmodtageren.

Det udtalte læge Maja Holt Højgaard (S) i et læserbrev af 21. april 2021, som svar til Alexander Bruhn Skjøth´s (SF) læserbrev af 14. april 2021 om flere almene boliger i Brøndby.

Dette blev skrevet i sammenhæng med en debat omkring blandede bydele, med både ejer- og almennyttige boliger, hvor Maja Holt Højgaard ikke kunne se, at der var mulighed for at have bydele med blandede ejerformer.

Jeg er rystet over det menneskesyn og den tone som læge Maja Holt Højgaard (S) her giver udtryk for. Alle som bor i almene boliger er ikke kontanthjælpsmodtagere. Jeg har selv boet i en almen bolig og var glad for det. Den primære grund til at vi flyttede var, at boligen var for lille, derfor flyttede vi til en ejerbolig.

Derudover har jeg slet ikke forståelse for, hvorfor direktøren, ingeniøren eller økonomen ikke vil grille med en kontanthjælpsmodtager.

Jeg har selv mit eget revisionsfirma, som statsautoriseret revisor. For at blive statsautoriseret revisor, så kræver det en kandidatuddannelse (cand.merc.aud) inden jeg kunne gå til eksamen på Børsen for at få min autorisation. Jeg føler derfor, at jeg er i den kategori af mennesker, som Maja Holt Højgaard (S) omtaler (direktør/økonom/lang videregående uddannelse).

Jeg har tidligere været medlem af en skakklub, hvor ens beskæftigelse ikke har den mindste betydning for, hvorvidt man kan spille skak og jeg har spist med mennesker, som ikke havde arbejde.

Jeg har talt med mange i min omgangskreds, som har en lang videregående uddannelse. Der er ingen af disse personer, som har givet udtryk for, at de ikke ville grille med en kontanthjælpsmodtager.

Maja Holt Højgaard er den eneste som har givet udtryk for dette. Så er virkeligheden ikke, at det er lige præcis denne læge som ikke vil grille med kontanthjælpsmodtageren?

SVAR: Kom til grill på fredag den 5. november klokken 17 i Brøndbyøster Af Maja Holt Højgaard (S), Kandidat for Socialdemokratiet ved KV21 i Brøndby Jeg kom til at trække på smilebåndet af Michael R Rugaard (K) påstand om, at jeg skulle være ”lægen der ikke vil grille med kontanthjælpsmodtageren”. Det mindede mig nemlig om en grillfest, jeg engang var til i min daværende andelsboligforening. Jeg fik en mand som bordherre, der sagde at han var jobsøgende. Vi havde en hyggelig middag, hvor vi talte om alt muligt. Da middagen var slut, tilstod han, at han faktisk havde løjet. Han arbejdede nemlig normalt som revisor, men det havde han ikke haft lyst til at sige, fordi han før havde oplevet at folk trak sig. De dømte at han måtte være kedelig. Jeg tilgav ham med det samme denne uskyldige løgn og fortalte ham at jeg, i mine unge dage, oplevede mænd trak sig på dansegulvet, når de hørte jeg var læge. På den måde kan fordomme gøre mange kedelige ting for dialogen. I mit indlæg om blandede boliger, som Michael R. Rugaard henviser til, nævn­te jeg blot at man når man bygger nyt, må tage højde for almindelige ting som markedskræfter, og at Brøndby skulle hellere satse på at fremhæve alt det skønne ved kommunen som natur, velfærd, pendlermuligheder og herlighedsværdi. Frem for at lege perfekt syvkabale med demografien, som SF lagde op til. Det plejer de borgerlige heller ikke at tro på, at man kan på det frie marked. Personligt tror jeg mere på handlinger end ord – og jeg tror slet ikke på at skævvride og skarpvinkle andres ord, så derfor vil jeg gerne invitere alle, der skulle have tid og lyst, til at komme forbi til en lille grillbuffet den 5. november klokken 17 på Brøndbyøstervej 102 – uanset om du er revisor, eller du er på kontanthjælp.