Jytte Andersen i ny bog: Kvinder blev målt på en anden skala end mænd

Jytte Andersen blev Danmarks første ligestillingsminister. Foto: Buz Burrell

Vallensbæk. Journalisten Bjarne Henrik Lundis har skrevet bogen ”Nu er det nok” med undertitlen Kvinder der kæmper for ligeværd. Her fortæller 11 kvinder om det at arbejde med ligestilling. Blandt de medvirkende er Jytte Andersen fra Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Jytte Andersen var Danmarks første ligestillingsminister, men hun startede sit politiske virke som medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk i 1974.

– Jeg stod nummer to på listen og blev i 1974 valgt ind i kommunalbestyrelsen med et flot stemmetal. Ved kommunalvalget havde jeg på mit valgmateriale skrevet, at jeg var husmor. Det var for mit vedkommende en italesættelse af en gruppe af kvinder, som jeg selv tilhørte, de såkaldt ’hjemmegående husmødre’. Det udtryk var jeg stødt over, for det lød, som om vi var mindre værd. Det hedder i øvrigt hjemmearbejdende. Nogle kvinder brugte tid på deres børn og familie. Nogle var som jeg medhjælpende i vores lille virksomhed med gardinsalg. Så det var bestemt ikke en drivertilværelse at være husmor, der var rigeligt at bestille med børn, familie og forretning, lyder det fra Jytte Andersen, der kom ind i kommunens socialudvalg.

Modstand fra mor

Hun fik god opbakning fra hendes daværende mand til at være aktiv i politik. Det fik hun derimod ikke fra sin mor.

– Når jeg stolt viste hende de første interviews, som Folkebladet havde lavet med mig, så sagde hun, at hun ikke syntes, at jeg skulle vise mig frem. Hun var nemlig bange for, at jeg ville få tæv. Men jeg fulgte nu ikke hendes råd, siger Jytte Andersen og smiler og tilføjer så:

– I Folkebladet havde jeg blandt andet fortalt, at jeg havde arbejdet på en fabrik, og det brød hun sig ikke om. Derimod var det o.k. for hende, at jeg havde nævnt, at jeg havde en kontoruddannelse. Jeg sagde, at journalisten havde spurgt mig om, hvad jeg havde lavet, og at jeg ikke så noget forkert i at fortælle, at jeg i nogle ferier havde arbejdet på fabrik. Jeg har aldrig oplevet, at min mor har sagt til mig: ’Jeg er stolt af dig, Jytte.’ Hun oplevede, at jeg senere kom i Folketinget, men ikke, at jeg blev minister. Jeg havde det sådan, at det var mit liv, så jeg inviterede hende aldrig ind i Folketinget. Det kan jeg godt se nu, var lidt sølle af mig. Hun ville jo været gået bagover af stolthed og benovelse, fortæller Jytte Andersen.

Ligestillingsminister

Ligestilling har altid spillet en stor rolle i forhold i hendes politiske liv.

– Det har selvfølgelig været uretfærdigt, at kvinder bliver målt på en anden skala end mænd, og at der ikke er lige så mange mænd og kvinder på de ledende poster. Og at kvinder ikke får den samme løn som mænd, og at barselsorloven ikke er delt ligeligt mellem mænd og kvinder og så videre og så videre. Min vinkel på ligestillingen har dog primært været de ufaglærte kvinder, siger Jytte Andersen.

Og her kommer hendes mor igen ind i historien:

– Min interesse for de ufaglærte kom blandt andet fra min mor, der var akkordsyerske, og som arbejdede på en systue. Her sad de på lange rækker og syede det samme. På et tidspunkt syede hun lædermøbler, og min mor blev fuldstændig ødelagt af arbejdet. Det var de ufaglærte kvinder, der havde de dårligste løn- og arbejdsforhold. Jeg var meget opsat på, at de skulle hives op, så de nåede op på det samme niveau som andre kvinder, siger en indigneret Jytte Andersen.

Hun blev valgt til Folketinget 8. december 1981. Hun blev arbejdsminister 25. januar 1993, hvilket hun var frem til 23. marts 1998, hvor hun blev By- og boligminister. Ud over den titel blev hun 1. juli 1999 udpeget som Danmarks første ligestillingsminister.