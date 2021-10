I aften bør alle i Glostrup tænde for Kommune-TV

Piet Papageorge (V) er Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup

DEBAT.

Af Piet Papageorge (V), Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup

For tre uger siden spurgte jeg på Facebooksiden ”Politik i Glostrup” de fire forligspartier, hvordan de har tænkt sig at finansiere deres budget, når størstedelen af besparelserne er varm luft. Jeg rejste også spørgsmålet her i avisen for to uger siden. Og med risiko for at lyde som en gammel pladespiller, vil jeg lige gentage dem igen:

2,1 millioner kroner skal findes på konsulenter, som administrationen efter eget udsagn ikke kan klare sig uden.

500.000 kroner skal findes på energibesparelser i 2022, selvom det projekt, der skal føre til energibesparelserne, først er færdigt i anden halvdel af 2022.

500.000 kroner skal spares væk på baggrund af ”erfaringer fra Corona” oven på en allerede besluttet besparelse, som en samlet kommunalbestyrelse allerede har besluttet.

10 millioner kroner er blevet opfundet af forligspartierne på mere selskabsskat, stik imod vurderingen og opfordringen fra Glostrup kommunes egne medarbejdere.

Hvorfor bliver jeg så ved med at nævne det alt dette? Jo, det gør jeg, fordi netop i aften, onsdag den 13. oktober, har kommunalbestyrelsen og resten af Glostrups borgere endelig mulighed for at få svar på ovenstående og de mange andre spørgsmål, som der måtte være. Kl. 18:00 starter årets vigtigste kommunalbestyrelsesmøde, hvor Glostrups budget vedtages. Her har vi som politikere igen mulighed for at stille spørgsmål direkte til forligspartierne, og med tre ugers forberedelsestid, regner jeg med rigtig gode svar på mine spørgsmål.

Jeg forventer også en forklaring på, hvordan det kan være rimeligt over for den kommende kommunalbestyrelse, at man i år træffer vidtgående og irreversible beslutninger for kommunens udgifter i 2023 og 2024. kort fortalt betyder det, at kommunalbestyrelsen er tvunget til at starte budgetplanlægningen for 2023 med at finde markante besparelser. Det er ikke økonomisk ansvarligt at skrue op for forbruget nu og skubbe regningen til næste år – det er valgflæsk, og det er uansvarligt.

Hele mødet kan følges live på kommune tv, og hvis du først fik tid til at læse avisen efter onsdag, så frygt ikke – dokumentaren om Glostrups budget kan streames on-demand på selvsamme hjemmeside.