Kurt Damsted (V) er medlem af Kommunalbestyrelsen og kandidat til KV21 for Venstre. Foto: Lars Kristiansen

DEBAT.

Af Kurt Damsted (V), Medlem af Kommunalbestyrelsen og kandidat til KV21 for Venstre

Mange Brøndbyborgere tager hver dag cyklen, men hvorfor har Brøndby ikke en cykelklub for børn?

Brøndby er stor nok til at have en cykelklub for vore børn. Det er vigtigt, at de lærer, at komme hurtigere til, og ikke skal vente for lang tid på at komme til at spille fodbold eller andre sportsgrene.

For at sikre de bedste forhold for alle borgere, der ofte tager cyklen, skal vi fortsætte med at forbedre og om nødvendigt udbygge kommunens cykelstier.

Så længe det sker klogt og ikke på bekostning af antallet af parkeringspladser.

Vi må heller ikke begrænse brug af fx el-cykler. Der skal være plads til alle: gående, bilister og cyklister.