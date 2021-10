Har regionsvalget nogen betydning?

Debat

Af Marianne Friis-Mikkelsen (K) Regionskandidat for Det konservative Folkeparti

Jeg er i den heldige situation at have fået muligheden for at opstille til regionsrådet d. 16. november 21.

Det glæder mig, men samtidig er jeg lidt forundret over hvor lidt Regionsvalget omtales rundt omkring! Det være sig i medier, debatter og blandt vores borgere.

Jeg ved godt kommunalvalget har stor betydning for den enkelte kommune/borgerne, men er der slet ingen der tænker på det arbejde Regionerne lægger for dagen. Man kan være enig eller uening i deres beslutninger, men fakta er, at mange af regionsbeslutningerne faktisk havner i kommunerne som så skal arbejde med disse, og derudfra beslutte den videre udformning. Derfor er det yderst vigtigt hvem der sidder i disse regioner. Alle partier er på kandidatlisten til regionsvalget, så det handler for dig som borger om at træffe det rigtige valg.

Hovedstadsregionen består af 29 kommuner (incl bornholm). Den beskæftiger sig med alt indenfor sundhedsvæsenet.

Ligeledes arbejdes med uddannelse, transport, forskning og ikke mindst klima og miljø.

Derfor er det vigtigt at Regioner og kommuner arbejder tæt sammen, og det kan gøres ved den gensidige øgede dialog.

Så lov mig at være opmærksom på dette snarlige regionsvalg, giv meget gerne jeres mening til kende her i avisen. Lad også os få dialogen selvom det på skrift; jeg mener det er meget vigtigt og håber I har lyst til at svare.