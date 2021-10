Glostrup har fået skulpturpark

Her bliver den nye skulpturpark indviet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. I et hjørne af Byparken står nu otte skulpturer af kunstneren Anders Tinsbo, der faktisk blev født i Glostrup ikke langt fra parken

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år fik Glostrup Kommune en rigtig flot gave af Genevieve Trintignac, der er enke efter kunstneren Anders Tinsbo, der gik bort for 27 år siden.

Hun donerede i alt ti skulpturer til kommunen. Af dem er de første syv nu kommet op i Rådhusparken. De blev indviet i forrige uge, blandt andet med besøg af Genevieve Trintignac. Hun fortalte om sin mands forbindelse til Glostrup.

– Han var et barn af Vestegnen. Hans forældre arbejdede som henholdsvis porcelænsmaler og modelmager hos Bing og Grøndahl. Selv blev han uddannet stuccatør og skulle være håndværker. Der var ikke begreb om kunst i hans familie, sagde hun.

Anders Tinsbo blev født og boede de første år af sit liv i en hjørnelejlighed på Hovedvejen ikke langt fra Byparken. Ifølge Genevieve Trintignac er det derfor helt i Anders Tinsbos ånd at give noget tilbage til Vestegnen.

– Han mente ikke, at kunst og kultur kun skulle være for folk nord for København, det skulle også herud på Vestegnen, sagde hun.

Efter at have lavet gips under et ophold på en psykiatrisk afdeling, blev han kunstner fra Kustakademiet.

– Hans håndværk var eminent og han mestrede det i så høj grad, at håndens formgivning var en forlængelse af tanken, sagde Genevieve Trintignac og citerede Anders Tinsbo direkte.

– Kunsten er en gave til nutiden om troen på fremtiden, mente han.

Anders Tinsbo blev særligt berømt i offentligheden, da han skabte værket Vandkunsten, der blev stillet op ved rundetårn i anledning af Københavns 800-års jubilæum.

– Det, der kendetegner Tinsbos værker, udover de kælede, stramme kurver og det organiske, det er intentionen, sagde Genevieve Trintignac og sluttede af med endnu et citat fra hendes mand.

– Jeg ynder at sige, at vi er ved at skrive et fælles brev. Vi læser det selv en gang, men der er andre, der kan læse det senere. Også om 3- 400 år er der nogen, der kan læse et brev fra denne tid. Så skal man jo lave ting, der er værd at læse. Derfor skal man have store, men ikke højtidelige tanker, tværtimod, nærmest vælte sig rundt om skulpturerne, havde han sagt.

Enestående mulighed

Fra kommunalbestyrelsen i Glostrup var der ikke tvivl om, at man skulle sige ja tak til tilbuddet fra Genevieve Trintignac, selvom det kostede en smule at forberede området for at få plads til skulpturerne.

– Det var en enestående mulighed for at vi kunne lave en lille skulpturpark med otte bronzeskulpturer i vores dejlige Bypark og give parkens brugere mulighed for nye oplevelser. Det er samtidig en stor glæde, at vi kan hjælpe med at få Anders Tinsbos smukke skulpturer frem i lyset, hvor de fortjener at være. Her i parken vil de dagligt glæde børnehaver og familier på udflugt til parkens legeplads, løbere, hundeluftere og konferencegæster, sagde Pia Dahlin, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Borgmester John Engelhardt var enig med Anders Tinsbo og Genevieve Trintignac i, at kunsten skal ud til borgerne på Vestegnen.

– Kunstværker i byens rum er ikke kun en forskønnelse af vores by, men de giver også mennesker, som ellers ikke opsøger kunst, mulighed for at møde kunsten i hverdagen. Kunsten bliver på den måde en fælles oplevelse for mennesker på tværs af baggrund og erfaring, sagde han.

Glostrup Kommune mangler stadig at finde plads til de sidste to skulpturer. Den ene skal hænge på en væg, den anden skal formentlig stå ved starten af Brøndbyvestervej.