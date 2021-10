Glostrup Borgerliste – Flemming Ørhem: Ældreområdet er for nedprioriteret

Flemming Ørhem er nuværende 1. viceborgmester i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Det er nødvendigt med flere hænder i ældreplejen. De skal bruges til demente, der har brug for konstant opbakning samt til bedre hjælp til ældre, der skal på hospitalet

Af Jesper Ernst Henriksen

Flemming Ørhem kom efter seneste valg i kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti. Efter uoverensstemmelser om valget af spidskandidat er han nu spidskandidat for Glostrup Borgerliste, men politikken er stadig i høj grad den samme, som den var i Dansk Folkeparti.

– Vi kan gøre det meget bedre på ældreområdet. Det har stået i stampe i flere år. Der mangler varme hænder, men det kan nok være svært at få flere lige for tiden, siger han.

Får Glostrup Kommune de varme hænder, skal de særligt bruges på demensområdet.

– Jeg har en målsætning om en 1:1 normering i dagtimerne, når beboerne er vågne. Når de demente kommer på demens-afsnit, så er det, fordi de ikke har en jordisk chance for at klare sig uden konstant opbakning, siger Flemming Ørhem.

Han vil også gerne have tid til, at de ældre kan få hjælp til at komme på hospitalet.

– Hvis en beboer bliver syg og skal på hospitalet, og der ikke er nogen pårørende, så bliver de bare sat ind i en ambulance og kørt til hospitalet. Der skal være luft i normeringen, så en ansat kan følge med, indtil de pårørende kan tage over. Hvis der ikke er pårørende i nærheden, så må vi have normeringen til at kunne holde de gamle i hånden på hospitalet. Jeg husker min mors øjne, når hun lå på sygehuset. Jeg husker selv, da jeg fulgte min mor til hospitalet. ’Du må ikke gå, Flemming, jeg vil ikke være alene, jeg tør ikke’ sagde hun, husker Flemming Ørhem.

Der er også behov for ændringer og bedre normering i hjemmeplejen, mener han.

– Vi skal kigge på regnearksstyringen af især den udgående hjemmepleje. Der skal vi lave en bedre individuel vurdering af borgerne. Min oplevelse er, at borgere i den og den situation får så mange minutter. Man kan måske godt sige, at Fru Frederiksen, hun er god til at klare sig selv, hun kan godt nøjes med otte minutter, men fru Pedersen, hun har nogle problemer, hun må have det dobbelte. Jeg ved godt, der er lidt individuel vurdering, men det er i høj grad regnearksstyret, siger Flemming Ørhem.

Bevar brandstationen

Der tegner sig et generelt flertal for at rive brandstationen og den gamle politistation ned og erstatte det med nye boliger. I stedet skal der bygges en ny brandstation, formentlig et sted vest for Ringvejen. Det vil Flemming Ørhem ikke bakke op om.

– Vi kan ikke være tilfredse med, at brandstationen flyttes vestpå. Det betyder længere udrykningstider til det østlige Glostrup. Vi mener, at brandstationen ligger optimalt, hvor den ligger, siger Flemming Ørhem.

Han er heller ikke tilhænger af planerne om at flytte biblioteket til de nu ledige lokaler i Glostrup Fritidscenter.

– Vores forslag er, at vi rykker teknisk forvaltning, biblioteket og villaen på hjørnet ned. Det er alle udtjente bygninger. Så sælger vi det byggefelt til nogle, der kan bygge fem til syv etager, der matcher området. Det kan dygtige arkitekter godt finde ud af. Så rykker vi biblioteket ind igen i stueetagen. Vi bruger samme model, som da vi bygede rådhus sammen med Danske Bank, hvor de ejer den ene del, og vi ejer den anden, siger Flemming Ørhem.

Derudover skal der ikke bygges i Rådhusparken.

– Der ligger nogle skitser, som vi ikke er enige i. Vi er ikke enige i, at der skal bygges i rådhusparken, hverken på den ene eller den anden side af rådhuset, slutter viceborgmesteren.